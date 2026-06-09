Patrick Bruel : son fils Oscar aurait décidé de tout stopper

Patrick Bruel , placé en garde à vue le 8 juin 2026 dans le cadre de plaintes pour agressions sexuelles et viols en France et en Belgique, voit les répercussions de cette affaire gagner son entourage immédiat : selon des informations de la presse people, ses deux fils, Oscar (22 ans) et Léon (20 ans), auraient adopté des stratégies opposées face à la médiatisation du dossier.

Visé par plusieurs plaintes qu’il conteste dans leur intégralité, Patrick Bruel traverse une période judiciaire et médiatique tendue. Des dates de sa tournée ont déjà été annulées et l’artiste a été placé en garde à vue, une mesure de privation de liberté décidée par les services de police dans le cadre des investigations. Ces éléments ont, selon la presse, conduit l’entourage du chanteur à envisager des mesures de protection pour les membres de la famille les plus exposés.

Selon l’hebdomadaire Closer, les parents, dont l’ex-épouse Amanda Sthers, auraient conseillé à leurs fils de réduire temporairement la visibilité de certains projets afin d’éviter qu’ils ne soient directement entraînés dans les débats publics autour de la situation personnelle du chanteur.

Osca r suspend ses rencontres tandis que Léon maintient ses engagements

D’après les mêmes sources, Oscar, âgé de 22 ans et passionné de neurosciences, vient de publier un ouvrage de vulgarisation scientifique intitulé La cité intérieure : Votre cerveau, une ville aux possibilités infinies. Plusieurs rencontres avec le public et séances de dédicaces avaient été programmées pour accompagner la sortie de l’ouvrage. Closer indique que le jeune auteur aurait choisi de suspendre momentanément ces apparitions publiques, « le temps que la pression médiatique retombe », afin de limiter l’exposition médiatique liée à l’affaire impliquant son père.

La suspension des rencontres, si elle se confirme, représente un recul ponctuel dans la promotion d’un ouvrage destiné au grand public. Les informations accessibles précisent que cette décision relèverait d’un choix personnel conseillé par l’entourage familial, sans qu’il soit fait mention de contraintes administratives ou judiciaires spécifiques à l’égard d’Oscar.

En revanche, Léon, le cadet de la fratrie, aurait opté pour une stratégie différente. Poursuivant une carrière musicale sous le nom de scène Léon Hesby, il n’aurait pas souhaité modifier son calendrier professionnel malgré le contexte familial. Selon Closer, il est attendu prochainement sur la scène du festival des Sables, aux Sables-d’Olonne, où il assurerait notamment la première partie d’une artiste identifiée par la presse comme Marine.

Ces informations, publiées par la presse people, décrivent deux réactions contrastées au sein de la même famille : l’une privilégiant une mise en retrait médiatique ponctuelle, l’autre le maintien d’engagements professionnels. Par ailleurs, le principe de la présomption d’innocence s’applique à Patrick Bruel tant que les faits qui lui sont reprochés n’ont pas été définitivement établis par une décision de justice.