Jay-Z annonce son retour en concert à Paris

Jay‑Z a annoncé un concert au Stade de France le jeudi 10 septembre 2026 pour célébrer les 30 ans de son premier album, Reasonable Doubt. Les places seront proposées en prévente réservée aux détenteurs de Mastercard le 11 juin à 10h00, une prévente Live Nation est prévue le même jour à 13h00, et la mise en vente générale débutera le vendredi 12 juin ; les tarifs n’ont pas encore été communiqués. L’artiste est également attendu à Los Angeles le 23 octobre 2026.

En juin 2025, Beyoncé avait donné trois concerts à guichets fermés au même stade les 19, 21 et 22 juin, rassemblant au total 240 000 spectateurs et générant 34 millions d’euros de recettes en billetterie, un record pour l’enceinte. Ces chiffres figurent désormais dans le contexte des annonces de spectacles au Stade de France pour la saison 2026.

Jay‑Z, 56 ans, célébrera à cette occasion les trente ans de Reasonable Doubt, album qui a lancé sa carrière solo et contient des titres cités comme Ain’t No Nigga, Can’t Knock the Hustle et Feelin’ It. L’artiste compte douze albums studio à son actif, dont 4:44, sorti en 2017, dernier disque studio mentionné dans les informations disponibles.

Retour scénique et état artistique

Interrogé dans un entretien accordé au magazine GQ en mars dernier, Jay‑Z a expliqué qu’il n’éprouvait pas pour l’instant l’envie d’écrire de nouveaux morceaux. « Quand j’écris, je m’inspire de mes expériences, et cela aurait probablement donné lieu à une œuvre très sombre », a‑t‑il déclaré, précisant son désir d’être « authentique et honnête » par rapport à ses expériences du moment.

Le rappeur a également évoqué l’impact psychologique de son album 4:44, qu’il décrit comme ayant été très coûteux émotionnellement. « 4:44 m’a beaucoup coûté, émotionnellement parlant. Je ne peux même pas l’écouter », a‑t‑il affirmé, qualifiant cet album d’épreuve en termes de vulnérabilité et d’intimité artistique. Il a ajouté que son parcours personnel, marqué par des traumatismes et des pertes pendant son enfance, avait influencé la manière dont ces expériences réapparaissent dans son travail.

Les informations de billetterie publiées indiquent une organisation en plusieurs phases : une prévente Mastercard le 11 juin à 10h00, une prévente Live Nation le 11 juin à 13h00, puis la mise en vente générale le 12 juin. Aucun détail complémentaire sur les prix des billets, la configuration précise du spectacle ou la composition de la tournée n’a été communiqué au moment de la publication.

Par ailleurs, la programmation mentionne une date supplémentaire à Los Angeles le 23 octobre 2026. Aucune autre date européenne ou internationale n’a été annoncée dans les éléments diffusés publiquement jusqu’à présent.