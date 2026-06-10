Katy Perry et Justin Trudeau : main aux fesses aperçue sur le tapis rouge de Tribeca

Katy Perry et l’ex-Premier ministre canadien Justin Trudeau ont officialisé leur relation en public lors de la première new-yorkaise du film lié à la tournée de la chanteuse, au festival du film de Tribeca. Les deux personnalités se sont présentées côte à côte sur le tapis rouge, attirant l’attention des photographes et des internautes après un geste de proximité de M. Trudeau qui a été largement commenté.

Sur les images diffusées par les médias présents, le couple apparaît complice et pose pour les photographes, avant qu’un contact — la main de M. Trudeau sur les fesses de la chanteuse — ne provoque une vague de réactions sur les réseaux sociaux. L’événement marquait la première apparition officielle des deux personnalités à un événement public de cette envergure.

La première projection new-yorkaise concernait le film « The Lifetimes Tour – Live from Paris », consacré à la tournée de Katy Perry, selon un message publié par Entertainment Tonight sur X. Plusieurs comptes ont relayé les photos et séquences du tapis rouge, alimentant discussions et commentaires d’internautes.

Réactions sur les réseaux et dernières étapes publiques du couple

Les commentaires en ligne oscillent entre surprise et critique. Un utilisateur a écrit : « Je suis le seul ou d’autres trouvent aussi que tous ces gestes déplacés sur les fesses sont un peu gênants à regarder ? ». D’autres messages publiés sur les plateformes sociales vont plus loin dans les jugements, certains liant l’attitude de M. Trudeau à sa visibilité publique : « Il a ruiné le Canada juste pour devenir une célébrité au rabais », peut-on lire parmi les réactions. Un troisième internaute a commenté : « Le voir lui tripoter les fesses, c’est franchement bizarre. On dirait qu’ils s’ignorent complètement jusqu’au moment des photos, et là, d’un coup, il lui colle aux basques et la touche sans arrêt ». Une autre publication questionne l’engagement personnel de la chanteuse : « Katie, qu’est-ce qui te prend ? Ce sera ton troisième divorce… enfin, quand tu découvriras qui est vraiment ce type ». Ces extraits de commentaires reflètent la diversité des réactions et la viralité du moment sur les réseaux.

Cette apparition publique intervient après plusieurs rencontres et images partagées auparavant. Selon les éléments disponibles, le couple a été photographié ensemble à plusieurs reprises : en octobre dernier à Paris, où ils avaient été vus se promenant main dans la main à l’occasion de l’anniversaire de la chanteuse, puis ils ont officialisé leur relation sur Instagram en décembre, lors d’un voyage au Japon. Le site Us Weekly rapporte en outre que Katy Perry aurait présenté sa fille de 5 ans à Justin Trudeau.

Sur le tapis rouge de Tribeca, la première du film lié à la tournée de Katy Perry a été l’occasion pour les médias de documenter leur présence commune. Le message partagé par Entertainment Tonight sur X résumait l’événement en précisant qu’il s’agissait de la première officialisation du couple sur un tapis rouge lors de la projection new-yorkaise.