Vergetures: recette naturelle pour les réduire

À l’adolescence, pendant la grossesse ou en cas de régimes à répétition, des vergetures blanches ou rouges peuvent apparaître sur la peau. Parfois elles deviennent gênant. Pour palier alors à ce problème, nous vous proposons une recette maison simple dans cet article.

Les vergetures sont des stries qui apparaissent sur le corps lors de pics de croissance soudains ou de changement hormonal. Les marques sont d’abord rouges violacées puis elles deviennent blanches nacrées au fil du temps. Chez les femmes enceintes, elles sont plus fréquemment localisées sur le ventre, les seins, les hanches et les cuisses. Les vergetures ne sont pas dangereuses, mais en plus de leur possible préjudice esthétique, elles peuvent générer des démangeaisons et des sensations de tiraillement qui sont inconfortables.

Cependant, certains ingrédients peuvent atténuées les vergetures grâce à leurs propriétés notamment l’avocat et l’huile de coco. Voici une crème naturelle pour réduire efficacement les vergetures.

Ingrédients

1 avocat mûr

1 cuillère à soupe d’huile de coco

2 cuillères à soupe de miel

Préparation et mode d’emploi

Ecrasez la pulpe d’un avocat mûr.

Ensuite ajoutez l’huile de coco et le miel jusqu’à obtenir une pâte.

Appliquez la crème en effectuant de doux massages doux sur les zones concernées et laissez agir pendant 30 minutes.

Rincez abondamment à l’eau froide.

Répétez ce traitement 3 fois par semaine.