Adriana Karembeu ose un dégradé encore plus court à la garçonne

Adriana Karembeu , icône des podiums depuis les années 1990, a de nouveau focalisé l’attention des médias en adoptant une coupe radicale lors des Victoires de la Musique le vendredi 13 février 2026. Modèle emblématique pour Wonderbra et visage connu de la télévision pour des émissions comme Danse avec les stars et Les Pouvoirs extraordinaires du corps aux côtés de Michel Cymes, elle a surpris le public en troquant sa longue chevelure blonde qui faisait sa signature contre un dégradé très court avec les côtés rasés.

Propulsée sur la scène internationale dans les années 1990, Adriana Karembeu s’est imposée par sa présence et ses mensurations, avant de diversifier sa carrière vers l’audiovisuel. Elle est également sous les feux de l’actualité pour sa relation médiatisée avec le chanteur Marc Lavoine. Le couple multiplie les apparitions publiques et donne régulièrement des interviews dans lesquels ils évoquent leur complicité.

Sur le plateau de Vivement Dimanche, l’animataire Michel Drucker a interrogé la mannequin slovaque sur le regard de son compagnon, évoquant ses « yeux revolver ». Adriana Karembeu a répondu en le montrant du doigt, provoquant les rires, et Marc Lavoine a souligné leur tendresse réciproque en affirmant : « Honnêtement, si on peut faire des compliments à quelqu’un, c’est vraiment Adriana. »

Une transformation capillaire remarquée aux Victoires de la Musique

Lors de sa dernière apparition publique, Adriana Karembeu a opté pour un style audacieux : les côtés rasés et une longueur structurée sur le dessus, créant un dégradé court très affirmé. Cette coupe, présentée sur le tapis rouge des Victoires de la Musique, a été relayée et commentée sur les réseaux sociaux et dans la presse people, où les réactions ont été partagées entre admiration pour l’audace et nostalgie de ses boucles blondes.

Le choix coiffural s’accompagnait d’une tenue sobre et travaillée : un costume noir oversize, qui renforçait l’allure rock et moderne de la star. Selon les images diffusées, la nouvelle coupe accentue les traits et donne un relief différent à son style public, rompant avec l’image de la « poupée de papier glacé » souvent associée à ses débuts.

Adriana Karembeu avait déjà amorcé un changement de look ces derniers mois en abandonnant progressivement sa longue cascade de boucles blondes, devenue pour beaucoup sa signature. La décision de raccourcir encore davantage ses cheveux marque une étape dans cette évolution d’image, mise en lumière par des apparitions publiques et des couvertures médias récentes.

