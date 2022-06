Vie de couple : 03 recettes africaines à base de petit cola pour tomber enceinte

En Afrique, avoir de la progéniture est importante dans la vie d’un couple. Mais toutes les femmes n’ont souvent pas cette grâce. Nous vous proposons dans cet article 03 recettes africaines pouvant permettre à la femme de tomber enceinte.

Certaines femmes ont des problèmes de conception. Ce qui leur rend la vie difficile au sein de leur foyer. Pour palier à ce problème, BENIN WEB TV vous amène à la découverte de 03 recettes africaines à base de petit cola.

Recette1 :

Le premier remède à base de petit cola et de clou de girofle pour tomber enceinte nous est proposé par les phytothérapeutes de AMANSIBIO.

Ingrédients :

Petit cola

Clou de girofle

Gingembre

Nigelle

Mode de préparation :

Transformer chacun de ses ingrédients en poudre. Mélanger toutes les poudres pour obtenir une seule poudre. Prendre une cuillerée chaque jour, matin à jeun, 1 h avant de prendre le petit déjeuner.

Recette 2 :

Ingrédients

Petit cola

Curcuma

Fruit a quatre côtés (Tetrapleura tetraptera)

Mode de préparation et d’emploi

Découper les ingrédients en des petits morceaux et faire bouillir dans de l’eau potable. Utiliser 50% du fruit à quatre côtés 30% de petit cola et 20% de Gingembre. Boire un verre a bambou de la décoction matin et soir pendant 30 jours.

Recette 3

Ingrédient :

Petit cola

Poivre africain

Gingembre

Composition

Écrasez le Poivre africain, petit cola et gingembre. Rajoutez de l’eau tiède. Faites une purge 1 heure avant d’avoir une relation sexuelle.

Cette recette élimine aussi les kystes, fibrome, myome, trompe bouchée, l’absence des règles, les règles douloureuses et le mal du ventre. Il réduit également la ménopause précoce et les plaies dans l’utérus.