Ventre Plat : voici 03 raisons d’éviter l’erreur des crunchs lors des exercices d’abdominaux

Dans le but d’avoir de jolis ventres, bien plats et bien dessinés, beaucoup s’adonnent sans contrôle aux exercices d’abdominaux. Et dans la foulé, bon nombre de personnes se focalisent sur un exercice cliché qui est dangereux pour la santé.

Lorsque l’on commence à « faire des abdos », il y a un exercice-cliché quasi-incontournable : les crunchs. Or, ces contractions du buste avec les genoux relevés, les pieds posés au sol et les mains derrière la tête sont loin d’être idéales, pour plusieurs raisons.

Première raison

Les crunchs ne font travailler que le grand droit, c’est-à-dire la « tablette de chocolat » : en aucun cas cet exercice ne permet de gagner un ventre plat, d’affiner sa taille ou de se débarrasser de ses poignées d’amour…

Deuxième raison

Les crunchs sont dangereux pour le dos et pour le périnée. En effet, cet exercice (autrefois largement recommandé dans les salles de musculation…) déclenche une compression violente et puissante de nos organes internes qui viennent pousser sur le périnée et sur les lombaires.

Troisième raison

Répétés des centaines de fois par semaine, surtout par les sportifs les plus zélés, les crunchs peuvent être à l’origine de douleurs lombaires, de fuites urinaires, de douleurs à la nuque ou encore de hernies inguinales.

