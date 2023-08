«Venir au PSG c’était ni souhaité, ni prévu…», Lionel Messi flingue le club français

-Publicité-

Nouveau pensionnaire de l’Inter Miami en MLS, Lionel Messi est revenu sur son passage mitigé au PSG. Et la star argentine a assuré qu’il n’a jamais souhaité s’embarquer dans cette aventure parisienne.

Arrivé au PSG à l’été 2021 après la fin de son contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi n’aura jamais su véritablement s’imposer à Paris. Malgré ses 32 buts et 35 passes décisives en 75 rencontres disputées toutes compétitions confondues, la Pulga n’aura pas connu un séjour facile à Paris.

Aux critiques de la presse locale sur son manque d’implication dans le jeu, à l’élimination précoce des siens en Ligue des champions, en passant par les sifflés essuyés lors de son dernier match avec le club français, la coupe était pleine pour le champion du monde 2022 qui a pris la tangente à la fin de son bail. Direction l’Inter Miami malgré un retour annoncé en Catalogne. Une destination qui fait visiblement du bien au septuple Ballon d’Or qui semble déjà oublier ses années noires à Paris.

- Publicité-

Face aux journalistes jeudi soir, en marge de la qualification de l’Inter Miami en finale de la Leagues Cup, où les 9 buts en 6 matchs de l’Argentin y ont largement contribué, le joueur de 36 ans est revenu sur son passage au PSG. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le natif de Rosario n’a pas fait la fine bouche.

«(…) Je suis très heureux parce que c’était mon choix de venir à l’Inter Miami, contrairement à Paris, ça a été une décision rapide. Venir au PSG c’était ni souhaité, ni prévu, je n’ai jamais voulu quitter Barcelone. C’était du jour au lendemain. (…) C’était difficile, mais heureusement, c’est très différent de ce qui m’arrive aujourd’hui à Miami», a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Footmercato.

Non pas sans faire l’éloge de sa nouvelle famille où il s’y plait bien: «(…) Dès mon arrivée, l’accueil a été impressionnant. C’est une ville où il y a beaucoup de Latinos, ce qui facilite aussi les choses. Les Latinos sont plus proches, plus démonstratifs. Ils vous montrent toujours de l’affection, de la proximité. C’est la chose la plus importante, la plus saine et la plus agréable pour pouvoir s’installer et apprécier ce que l’on fait».

Articles similaires