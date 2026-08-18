Véhicules électriques : le cuivre, principal défi minier d’ici 2040 devant le cobalt

L’électrification des transports pourrait faire du cuivre le principal point de tension pour l’approvisionnement minier à l’horizon 2040, selon une analyse de Wood Mackenzie. Le cabinet estime que les capacités de production pourraient avoir du mal à suivre une accélération de la demande liée aux véhicules électriques, tandis que le cobalt présenterait un risque moindre.

La transition vers les véhicules électriques devrait soutenir la consommation de plusieurs métaux utilisés dans les batteries, les moteurs, les câbles et les infrastructures de recharge. Toutefois, l’enjeu ne réside pas seulement dans la disponibilité géologique des ressources : il dépend aussi de la capacité des compagnies minières à découvrir, financer et mettre en production de nouveaux gisements dans des délais compatibles avec la croissance de la demande.

Dans son rapport intitulé Electric Shock, Wood Mackenzie identifie le cuivre comme le principal risque minier associé à une adoption plus rapide des véhicules électriques. Le métal est indispensable aux systèmes électriques des véhicules, mais également aux réseaux et aux équipements nécessaires à l’extension de la recharge.

Le cuivre face à des délais miniers particulièrement longs

L’ouverture d’une mine de cuivre nécessite généralement plusieurs années, entre l’exploration, les études de faisabilité, les autorisations administratives, le financement, la construction et la montée en puissance. L’agrandissement de sites existants peut réduire ces délais, mais il reste dépendant des conditions géologiques, des infrastructures disponibles et des décisions d’investissement.

Selon Wood Mackenzie, cette contrainte pourrait devenir plus importante que celle pesant sur certains métaux de batterie. Une progression plus rapide des ventes de véhicules électriques augmenterait mécaniquement la demande de cuivre, alors que l’offre minière ne peut pas être ajustée aussi rapidement.

Le rapport place ainsi le cuivre devant le cobalt parmi les métaux susceptibles de limiter le rythme de la transition sur le plan minier. Cette appréciation porte sur le risque de voir les capacités de production progresser insuffisamment, et non sur l’épuisement à court terme des ressources mondiales.

Le cobalt demeure toutefois un métal stratégique pour plusieurs technologies de batteries. Son exposition au risque d’approvisionnement apparaît moins élevée dans l’analyse de Wood Mackenzie, notamment parce que les fabricants développent des chimies réduisant ou supprimant son utilisation. L’évolution de la composition des batteries pourrait donc contenir la croissance de la demande de cobalt, contrairement au cuivre, dont les usages dans les systèmes électriques restent difficiles à remplacer à grande échelle.

Les perspectives dépendront également du rythme d’adoption des véhicules électriques, des progrès technologiques, du développement des réseaux électriques et des investissements miniers. Les informations disponibles dans l’analyse citée ne précisent pas le déficit de cuivre attendu ni le montant des investissements nécessaires d’ici 2040.