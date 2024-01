Vatican: Faustin Archange Touadéra reçu par le Pape François

- Publicité-

Le Pape François a reçu en audience, samedi, le président de la République Centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, a annoncé le Vatican.

En Italie dans le cadre du sommet Italie – Afrique, le président Centrafricain, Faustin Archange Touadéra, a été reçu par le Souverain Pontife au Vatican. Touadera a eu une discussion d’une vingtaine de minutes avec le Pape avant de s’entretenir par la suite, avec le chef de la diplomatie du Saint-Siège et le cardinal Parolin.

Au cours des entretiens cordiaux à la secrétairerie d’État, les échanges ont, selon le Vatican, porté sur les bonnes relations existantes entre le Saint-Siège et la République centrafricaine, également sur le rôle important joué par l’Église catholique dans le pays en faveur de l’ensemble de la population.

La visite du Saint Père en 2015 a été rappelée, ce voyage apostolique qui a contribué à favoriser des gestes de détente entre les confessions religieuses. Certains aspects de la situation sociale, politique et humanitaire ont ensuite été abordés, et l’espoir a été exprimé d’une coopération toujours plus efficace au niveau international pour le bien commun de la nation.

Lors des échanges, le Saint Père a offert à Faustin Archange Touadéra une sculpture en bronze intitulée Dialogue entre les générations, les volumes de documents papaux, le message pour la paix de cette année.