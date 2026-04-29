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Afrique du Sud: Kemi Séba devant le tribunal de Prétoria ce 29 avril

Le militant panafricaniste Kemi Seba comparaît ce mercredi 29 avril 2026 devant le tribunal de Pretoria, en Afrique du Sud.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
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Diplomatie
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Afrique du Sud: Kemi Séba devant le tribunal de Prétoria ce 29 avril
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Arrêté le 13 avril, il est poursuivi pour tentative d’immigration illégale. Parallèlement, il fait l’objet de mandats d’arrêt émis par la justice béninoise pour blanchiment de capitaux et incitation à la haine.

L’audience de ce jour revêt une importance particulière. Elle doit statuer sur sa demande de liberté sous caution, mais également sur la question sensible de son extradition vers le Bénin. Les débats s’annoncent tendus, tant les enjeux dépassent le seul cadre judiciaire.

Au-delà du sort personnel de Kemi Seba, cette affaire pourrait peser sur les relations diplomatiques entre Cotonou et Pretoria. La décision sud-africaine sera scrutée de près par les chancelleries africaines, mais aussi par les partisans du militant, qui voient en lui une figure emblématique du panafricanisme contemporain.

Le 29 avril 2026 apparaît ainsi comme une journée charnière : un moment où se croisent justice, politique et diplomatie, avec des répercussions qui pourraient dépasser les frontières sud-africaines.

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