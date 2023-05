Vano Baby: « Crisba est pétri de talent mais son plus gros problème c’est qu’il n’écoute pas … »

- Publicité-

Reçu en live TikTok par Amiral ce mercredi, Vano Baby s’est exprimé sur divers sujets liés à sa vie privée et à sa carrière artistique. Le rappeur a également été amené à donner son opinion sur certains de ses collègues artistes béninois notamment Crisba.

Vano Baby s’est récemment illustré une fois de plus par sa franchise, une caractéristique qui lui est désormais familière. Lors d’un live sur TikTok, alors qu’il était interrogé sur son collègue artiste Crisba, le rappeur, connu sous le pseudonyme d’Azétor Gbèdé, n’a pas hésité à exprimer son point de vue sans détour.

Interrogé sur ce qu’il pense de lui, Vano Baby a qualifié Crisba comme l’un des meilleurs artistes de la scène musicale urbaine du Bénin. Cependant, il a pointé du doigt un aspect problématique de sa démarche artistique, « son manque d’écoute ». Selon Vano, Crisba devrait accorder davantage d’attention aux personnes qui l’entourent et se laisser conseiller et encadrer, au besoin.

« C’est l’un des meilleurs artistes de la musique urbaine béninoise mais qui a un gros problème. Son problème c’est qu’il n’écoute pas. Il devrait écouter plus les gens autour de lui. Essayez de se faire conseiller, et si possible cocher de temps en temps si non il est pétri de talent« , a-t-il ouvertement déclaré. A l’en croire, Cette attitude fermée peut empêcher Crisba de bénéficier des opinions et des expériences des personnes qui l’entourent.

Vano Baby a mis en lumière la nécessité pour Crisba de se remettre en question et d’accepter les critiques constructives. Selon lui, il est essentiel que Crisba prenne le temps d’évaluer son travail musical et d’être sûr que ce qu’il propose correspond réellement aux attentes de son public.

« Mais je pense qu’il est un peu comme moi. Son problème c’est que quand tu le fais te le fais et c’est fini. Tu n’as pas envie que quelqu’un se mêle de ça. Tu te dis que c’est toi. Quand c’est comme ça, à un moment donné il faut accepter d’abord ce qu’on te dit et être sûr que ce que tu es en train de faire comme musique c’est ce que les gens ont envie d’écouter. Crisba est pétri de talent mais son plus gros problème il n’évalue pas le terrain« , a conclu le sorcier vivant.

