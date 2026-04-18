France : mort de l’actrice Nadia Farès des suites de sa noyade

L’actrice franco-algérienne Nadia Farès est décédée vendredi 17 avril 2026, à 57 ans, à l’hôpital de la Pitié‑Salpêtrière à Paris, des suites d’un accident de noyade survenu quelques jours plus tôt, a annoncé sa fille Cylia Chasman sur Instagram. Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances exactes de ce décès.

La date et le lieu du décès ont été confirmés dans un message publié dans la nuit du 17 avril par sa fille, qui a fait part de sa douleur sur les réseaux sociaux. La nouvelle a rapidement été relayée par les médias et les proches de l’actrice.

Selon les premiers éléments rendus publics, Nadia Farès avait été retrouvée inanimée dans un bassin le 12 avril et admise à la Pitié‑Salpêtrière, où elle avait été placée en coma artificiel. Les autorités chargées de l’enquête n’ont, pour l’heure, communiqué aucun détail supplémentaire sur les circonstances de l’accident.

Révélée dans les années 1990, Nadia Farès s’était imposée par plusieurs rôles au cinéma et à la télévision, notamment dans Les Rivières pourpres de Mathieu Kassovitz. Elle avait travaillé avec des réalisateurs reconnus, alternant personnages sur grand et petit écran, avant de suspendre temporairement sa carrière pour se consacrer à sa famille, puis de revenir progressivement à l’écran.

Enquête en cours

Une procédure a été ouverte afin de déterminer les causes et les conditions de l’accident ; les autorités judiciaires et médicales n’ont pas publié d’informations complémentaires à ce stade