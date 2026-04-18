France : décès de Nathalie Baye, ex-compagne de Johnny Hallyday et mère de Laura Smet

La comédienne Nathalie Baye est morte le samedi 18 avril 2026 à l’âge de 77 ans, a annoncé sa famille. Figure majeure du cinéma français et mère de l’actrice Laura Smet, elle était confrontée depuis plusieurs années à des problèmes de santé.

Le décès, rendu public ce même jour, intervient après une période pendant laquelle son état s’était détérioré, suscitant l’inquiétude de son entourage et des spectateurs qui ont suivi sa carrière depuis les années 1970.

Au cours des derniers mois, sa santé s’était fragilisée : en juillet 2025, elle avait dû annuler une apparition publique en raison d’une hospitalisation. Des complications broncho-pulmonaires avaient déjà été signalées en 2020. Sa fille Laura Smet s’était rapprochée d’elle pour rester à ses côtés.

Née le 6 juillet 1948 à Mainneville, Nathalie Baye commence par la danse avant de se consacrer au théâtre et au cinéma. Formée au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris, elle s’impose rapidement comme une figure du cinéma français à partir des années 1970.

Un parcours artistique récompensé

Au fil de sa carrière, elle a alterné rôles de premier plan et collaborations avec des réalisateurs de renom, parmi lesquels François Truffaut et Jean-Luc Godard. Son jeu, souvent qualifié de sobre et incisif, lui a valu de nombreuses distinctions et une reconnaissance critique constante.

Parmi ses films marquants figurent La Nuit américaine et Le Petit Lieutenant, œuvres dans lesquelles elle a incarné des personnages variés et apporté une présence considérée comme singulière par la profession.

Sur le plan privé, sa relation avec Johnny Hallyday a été très médiatisée ; elle a élevé sa fille, l’actrice Laura Smet.