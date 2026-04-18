France : mort de Nathalie Baye, Laura Smet saluée pour son courage

L’actrice Nathalie Baye est décédée samedi 18 avril à Paris à l’âge de 77 ans des suites d’une maladie à corps de Lewy; sa fille, l’actrice Laura Smet, était à ses côtés et a été qualifiée de « d’un courage exemplaire » par Dominique Besnehard.

Figure majeure du cinéma français, Nathalie Baye laisse plus d’un demi-siècle de carrière derrière elle, ponctuée de rôles remarqués et de collaborations avec des réalisateurs de premier plan.

La cause du décès a été précisée comme étant une maladie à corps de Lewy, une pathologie neurodégénérative qui affecte mémoire et fonctions cognitives; le décès est survenu à Paris, ont indiqué des proches.

Dominique Besnehard, ancien agent de la comédienne et parrain de Laura Smet, a rapporté la présence constante de la fille de l’actrice lors des derniers jours et salué sa force d’âme face à la maladie.

Une proximité mère–fille très présente

Le lien entre Nathalie Baye et Laura Smet, tissé tant dans la vie privée que sur les plateaux, avait déjà été mis en lumière lorsque mère et fille ont partagé l’affiche dans le film Les Gardiennes.

Aux côtés de sa mère pendant la dégradation de son état de santé, Laura Smet avait choisi de revenir à Paris pour l’accompagner; selon Besnehard, elle est restée proche et disponible jusqu’aux derniers instants.

Dominique Besnehard a rappelé que, depuis la disparition de Johnny Hallyday en 2017, Laura Smet avait perdu ses deux parents en l’espace de huit ans et a évoqué la douleur de cette double privation