« Vanité des Vanités…», ce que Serge Beynaud pense du iPhone gold or brute d’Emma Lohoues (photos)

Le chanteur et arrangeur Serge Beynaud a réagi étrangement, vendredi dernier, à une publication de l’actrice Emma Lohoues qui a exhibé sur la toile des images de son nouvel iPhone gold or brute.

L’ancienne actrice et femme d’affaire ivoirienne raconte toujours son quotidien à ses fans sur ses réseaux sociaux. Sa dernière publication qui fait polémique est la présentation de son iPhone gold or brute. Vous savez déjà ce que c’est. #ifone#gold#24k#Limitededition#period, UDM », a écrit Emma Lohoues en légende de deux clichés de son joyau.

Alors que les internautes appréciaient le nouveau téléphone d’Emma Lohoues, Serge Beynaud a aussi laissé son avis en commentaire. « Vanité des vanités de maintenant la deh, ça donne trop envie de pêcher », a-t-il réagit. En réponse au chanteur, Emma Lohoues a laissé un éclat de rire : « Serge Beynaud hahahahaha gnolouuu ».

Comme Serge Beynaud qui ironise sur la probabilité que des personnes soient prêtes à tout pour s’offrir ce téléphone, l’internaute Kdi Mienhsa, a rappelé les méfaits du matérialisme. « Emma Lohoues, tu vas faire, les petites envieuses aux ambitions démesurées vont aller vendre une partie de leur corps pour avoir ce portable », a-t-elle lancé.

A noter que le téléphone exhibé par Emma Lohoues est un iPhone gold (or brute) dont le prix est estimé à plus de 2 millions de dollars, fabriqué à l’usine spécialement pour elle avec son nom et ses initiales UDM ( L’Unité De Mesure ) gravés dessus.