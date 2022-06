«Va payer la pension alimentaire», Kaaris s’attire la foudre des internautes

Après les révélations chocs de son ex femme et leur séparation devenue virale sur les réseaux sociaux , les internautes se sont déchaînés contre le rappeur Kaaris qu’ils traitent de père irresponsable.

Kaaris en a eu pour son compte ce mardi sur les réseaux sociaux après les accusations de son ex femme Linda, qui lui reproche de l’avoir abandonné après avoir eu un enfant avec sa maîtresse.

«C’est triste de voir qu’après tant de mois et tant de patience de ma part, et suite à une énième manipulation, je me vois obligée aujourd’hui de défendre mes droits et mon honneur. Il s’est passé énormément de choses si vous saviez. J’ai préservé les intérêts et la carrière de quelqu’un qui n’a jamais eu le moindre respect pour la mère de sa fille malgré presque 14 ans passés avec lui. J’ai été forcée de garder le silence à cause de l’entourage, les menaces, la pression familiale », a dénoncé Linda.

« Quelle honte va assumer… »

Choqués par cette sortie de Linda, les internautes se sont très vite mêlés de l’affaire en rappelant le rappeur à l’ordre. En effet, sur son compte instagram ce mardi, Kaaris a publié une photo avec son fils qu’il a eu avec sa nouvelle compagne. Une occasion choisie par les internautes pour lui rappeler qu’il ne doit pas oublier de prendre soin de sa fille ainée et de sa mère qu’il a abandonnée pour sa maîtresse.

« Vas payer la pension alimentaire au lieu de faire le papa poule sur les réseaux », « Pauvres enfants, ils méritent un meilleur père pas quelqu’un qui frappe leur mère », « Honteux tu dégoutes ta race » ou bien encore « Quelle honte va assumer la petite et Linda sale clochard ! », peut-on lire entre autres en commentaire. Mais contrairement à son habitude, Kaaris n’a pas encore répondu à ces critiques sur sa vie conjugale.