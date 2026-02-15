USMA qualifiée au second tour de la Coupe de la CAF pour la 4e saison consécutive

L’USM Alger poursuit son remarquable parcours continental en validant sa place pour le second tour de la Coupe de la Confédération. Samedi soir, au stade du 5-Juillet, les Rouge et Noir ont été tenus en échec par l’Olympique Safi (0-0), mais ce résultat leur a suffit pour finir en tête de leur groupe. Déjà assurés de la qualification avant la dernière journée, les Algériens terminent la phase de poules avec 14 points, soit une unité de mieux que leurs visiteurs.

Face au club marocain, la formation usmiste a géré la rencontre sans prendre de risques inutiles, privilégiant la solidité défensive et le contrôle du jeu plutôt que l’offensive frénétique. Ce nul traduit surtout une constance rare : l’USMA reste la seule équipe de cette édition à sortir des poules sans avoir été battue.

Sur le plan domestique au 5-Juillet, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le club enchaîne désormais 15 rencontres de phase de groupes de la Coupe de la Confédération sans perdre à domicile, signe d’une assise largement éprouvée sur la scène africaine.

Une habitude de la phase à élimination directe

Cette qualification marque la quatrième saison consécutive où l’USM Alger franchit la barre du premier tour à élimination directe, confirme la place du club parmi les valeurs sûres du tournoi continental. Ayant déjà soulevé le trophée en 2023, l’équipe a acquis l’expérience nécessaire pour aborder les prochaines étapes avec confiance.

Sans céder à l’euphorie, la formation algéroise conserve cependant des objectifs précis pour la suite de la compétition et s’apprête à affronter le second tour avec l’ambition d’aller encore plus loin.