USM Alger : brillante en Coupe de la CAF, moins performante en championnat algérien

L’USM Alger a validé son ticket pour le tour suivant de la Coupe de la Confédération en s’imposant 3-2 face à San Pedro et en conservant la tête du groupe A avec 13 points. Cette campagne continentale reste jusqu’ici très convaincante pour le club algérois, qui cependant affiche des performances bien moins brillantes en championnat où il pointe seulement à la 8e place avec 24 unités, soit douze points de retard sur le leader, le Mouloudia Club d’Alger (36 points).

Sur la scène africaine, les hommes de la Médina ont enchaîné les résultats positifs : une victoire initiale 3-2 contre San Pedro à domicile, puis un succès 1-0 face à l’OC Safi, suivi d’un 2-0 contre Djoliba au match aller avant un nul 0-0 au retour. Au total, le bilan indique quatre victoires et un partage des points en cinq rencontres, signe d’une homogénéité dans les résultats malgré quelques fragilités.

Malgré ces succès, l’équipe a montré des failles défensives à plusieurs reprises et ne possède qu’un petit avantage d’un point sur l’OC Safi avant la dernière journée de la phase de groupes. Le rendez-vous face aux Marocains s’annonce donc décisif pour sceller définitivement la première place et préparer la suite de la compétition dans de bonnes dispositions.

Un contraste net entre la scène africaine et le championnat national

La régularité observée sur le continent ne se retrouve pas au sein du championnat national. L’USMA peine à transformer son statut de prétendant en résultats constants en Ligue 1 Mobilis, ce qui soulève des interrogations sur les priorités du club à quatre mois de la fin de l’exercice. Certains se demandent si l’effort n’a pas été concentré sur la Coupe continentale au détriment des rencontres domestiques.