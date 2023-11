USA: gêné par leurs bruits, un voisin abat froidement 2 haïtiens devant leur appartement

- Advertisement -

Bladimy Mathurin, 47 ans, et son beau-fils Chinwai Mode, 27 ans, tous deux originaires d’Haïti, ont été tués par leur voisin lors d’une dispute sur le bruit. Selon les informations, l’assaillant présumé a agi ainsi parce qu’il en avait assez du bruit que font les enfants de la famille haïtienne.

Aux Etats-Unis, une querelle de voisinage a pris une tournure tragique lorsqu’un voisin mécontent a ouvert le feu sur un père de famille et son beau-fils dimanche. Les faits se sont déroulés dans un complexe d’appartements composé de 59 bâtiments à New York.

- Publicité-

Selon les témoignages de la femme de la victime, sa famille avait emménagé dans l’immeuble Flatbush Gardens il y a quatre ans. Depuis leur installation, ils avaient été aux prises avec leur voisin du dessous, qui se plaignait régulièrement du bruit, notamment de leurs enfants. Dimanche soir, la tension a atteint son paroxysme.

En effet, le présumé assaillant actuellement en fuite est monté le dimanche soir pour exprimer son mécontentement face au bruit qui provenait de leur chambre. Elle a déclaré qu’une dispute s’était déclarée entre son mari et le voisin. Dans la foulée, le présumé assassin a sorti son arme pour tirer neuf coups sur les victimes, devant son enfant de 10 ans.

- Publicité-

« Mon fils est un bon garçon… il n’est pas violent. Mon mari n’a pas d’arme, pas d’arme, pourquoi apporteriez-vous votre arme pour tirer sur ma famille ? Pourquoi apporteriez-vous une arme pour déchirer ma famille », a déclaré la dame qui a perdu son fils et son mari dans cet incident.

La police a confirmé les événements en ajoutant que Mathurin aurait menacé le voisin avec une paire de ciseaux. Cependant, la veuve, Marie Delille, a vivement contesté cette version des faits, affirmant avec force que son mari n’était pas armé. Le suspect, qui a pris la fuite après avoir commis son acte tragique, fait actuellement l’objet d’une recherche active par les autorités.

La vidéo a été diffusée sur la toile et a suscité une vive indignation de la part de plusieurs personnalités, dont la députée Monique Chandler-Waterman, membre de l’Assemblée de l’État de New York depuis 2022. Elle s’est engagée à travailler avec la police pour retrouver le suspect afin qu’il réponde de ces actes.

- Publicité-

VIDEO: Immigrant man shoots and kills two Hatian men (Son & Father) over noise complaint in EAST FLATBUSH, BROOKLYN



The father and son victims have been identified as 47-year-old Bladimy Mathurin and his 27-year-old son Chinwai Mode.



Was this self defense or was this cold… pic.twitter.com/TvxWl0QDyK