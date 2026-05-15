Patrick Bruel attendu à Bastogne, le bourgmestre refuse d’annuler son concert

Patrick Bruel doit se produire au Bastogne Summer Festival le dimanche 28 juin malgré les poursuites et plaintes le visant : quatorze femmes l’accusent de violences sexuelles et de viols, trois plaintes ont été déposées en France et en Belgique et les faits allégués remonteraient à la période 1997-2012. Le bourgmestre de Bastogne a rappelé le principe de présomption d’innocence et indiqué qu’il ne demandera pas l’annulation immédiate du concert, tout en demandant aux organisateurs de suivre la situation.

Sur sa page officielle, le chanteur de 66 ans poursuit la promotion de sa tournée marquant les 35 ans de l’album Alors regarde, avec des dates annoncées au Cirque Bouglione à Paris les 16, 17 et 18 juin, puis un concert le 2 octobre, ainsi que des étapes prévues à Orléans, Reims, Lille, Marseille, Nice, Toulouse et Bordeaux.

Selon les éléments publiés, quatorze femmes ont porté des accusations de violences sexuelles et de viol contre l’artiste. Trois plaintes formelles ont été enregistrées en France et en Belgique ; les faits reprochés s’étendraient, d’après les plaignantes, de 1997 à 2012. Le texte rappelle que le délai de prescription applicable en France pour ces crimes est de vingt ans, ce qui rend au moins l’une des affaires mentionnées déjà prescrite selon les informations disponibles.

Réactions locales et position du bourgmestre de Bastogne

Le Bastogne Summer Festival, programmé du 26 au 28 juin au sud-est de la Belgique, doit accueillir quatorze artistes sur l’ensemble du week-end. La présence de Patrick Bruel comme tête d’affiche le dimanche 28 suscite des interrogations au sein de la population locale. Interrogés par RTL Info, plusieurs habitants ont exprimé des avis partagés, certains s’interrogeant sur la pertinence d’inviter l’artiste, d’autres estimant qu’il faut des éléments concrets pour juger des accusations.

Le bourgmestre de Bastogne, Benoît Ludgen, a pris la parole publiquement en soulignant le respect de l’état de droit. Il a rappelé que « une accusation, aussi grave soit-elle, n’est pas un jugement » et précisé que si Patrick Bruel devait être condamné pour les faits qui lui sont reprochés, il ne pourrait plus se produire à Bastogne. Il a précisé avoir demandé aux organisateurs du festival de suivre l’évolution de la procédure « avec la plus grande attention », formulation rapportée dans les propos tenus aux médias.

À ce stade, il est indiqué qu’une seule personne a demandé le remboursement de son billet pour le Bastogne Summer Festival. Les organisateurs du festival et les autorités communales sont cités comme attentifs à l’évolution des procédures judiciaires. Le chanteur, par ailleurs ex-compagnon d’Amanda Sthers, maintient ses dates de tournée proposées sur son site officiel.