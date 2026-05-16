Seth Gueko : sa femme victime d’un home jacking violent, il promet une récompense

Seth Gueko , rappeur originaire de Saint-Ouen-l’Aumône, a rendu publics des détails graves sur l’agression subie par son épouse, Ndiaye Salvadori , après qu’un groupe d’individus a forcé l’entrée de leur domicile pendant qu’il assurait un concert. Selon l’artiste, il ne s’agit pas d’un simple cambriolage mais d’une attaque coordonnée, armée et visant à intimider et blesser la victime, provoquant une vive émotion sur les réseaux sociaux.

Dans une prise de parole diffusée sur ses comptes, Seth Gueko rejette l’appellation de « cambriolage » utilisée par certains médias et qualifie les agresseurs de « commando de bras cassés ». Il décrit des assaillants équipés d’armes à feu et de bombes lacrymogènes. L’artiste conteste également les rumeurs selon lesquelles les malfaiteurs visaient une somme de 500 000 euros, dénonçant ces affirmations comme infondées et relevant du fantasme autour de son patrimoine.

Le récit de Seth Gueko détaille des menaces et des méthodes qui relèvent, selon lui, d’une violence délibérée : les individus auraient prévu de « saucissonner » son épouse — expression courante pour désigner le fait de ligoter une personne afin de l’immobiliser — et évoquaient des actes de torture, jusqu’à la menace de « lui couper une phalange » pour obtenir des informations ou l’accès à un coffre-fort. Il insiste sur la présence de gaz et d’armes, éléments qu’il considère comme la preuve d’une volonté d’usage de la force.

Une violence physique et psychologique extrême

Face à ces événements, Seth Gueko critique la couverture médiatique de l’incident, estimant que certains titres minimisent la gravité de l’agression en la qualifiant d’intrusion ou de simple vol. Dans sa vidéo, il accuse la presse de privilégier le sensationnalisme et d’ignorer le caractère potentiellement traumatisant pour la victime. « C’est pas un CAMBU ça », martèle-t-il, pour souligner la différence entre un vol opportuniste et une attaque planifiée impliquant séquestration et menace d’usage d’armes.

Le rappeur, connu sous le surnom de « Barlou », a par ailleurs adressé un message direct aux auteurs présumés : « Vous n’avez pas frappé à la bonne porte », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il ne laisserait pas la situation sans réponses de sa part. Fidèle à son image publique, il a insisté sur sa détermination à agir, affirmant notamment que « le Barlou gagne toujours à la fin ». Pour encourager toute personne disposant d’informations, il a annoncé l’octroi d’une récompense financière en échange de renseignements concrets permettant d’identifier les agresseurs.

La diffusion des déclarations de Seth Gueko a suscité une mobilisation visible sur les réseaux sociaux, où des messages de soutien au couple et des réactions à la fois choquées et solidaires ont afflué. Le rappeur a utilisé ces plateformes pour partager son récit et pour solliciter l’aide de tiers afin de faire avancer l’identification des responsables.