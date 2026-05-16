Nadia Fares placée en coma artificiel après avoir été retrouvée inanimée dans une piscine

La comédienne Nadia Fares, âgée de 57 ans, a été retrouvée inanimée le samedi 11 avril au fond d’une piscine de la salle de sport Blanche, à Paris. Réanimée sur place puis transportée à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière en « urgence absolue », elle a été placée en coma artificiel , selon les informations publiées par Le Parisien.

Selon le récit des témoins, l’incident est survenu dans l’après‑midi alors que l’actrice effectuait des longueurs. Elle utilisait des palmes et une planche d’entraînement avant de lâcher celle-ci et de plonger. Après la fin d’une longueur, un nageur présent sur place a constaté son absence et l’a retrouvée inerte sous l’eau.

Deux personnes présentes au bassin ont procédé aux premiers gestes de secours. L’un d’eux, disposant de notions de secourisme, a pratiqué un massage cardiaque pendant que son compagnon utilisait un défibrillateur automatisé externe. Les témoins estiment que la victime est restée inanimée entre trois et quatre minutes avant d’être extraite de l’eau. Les pompiers sont ensuite intervenus pour prendre le relais des secours.

Les secours prodigués et les éléments d’enquête

Les secours médicaux ont pu réanimer Nadia Fares avant son transport vers la Pitié‑Salpêtrière, établissement parisien doté d’unités de réanimation. Son état a été qualifié de grave et les équipes hospitalières ont décidé de la placer en coma artificiel, mesure médicale souvent utilisée pour protéger l’encéphale après un arrêt cardiorespiratoire ou un épisode prolongé d’hypoxie, notamment dans des situations de noyade.

Le parquet de Paris a été saisi des faits et des vérifications ont été engagées pour préciser le déroulement de l’accident. Les policiers ont entendu en audition l’homme qui a prodigué les premiers soins afin de reconstituer la chronologie des gestes et des circonstances. Les déclarations des témoins et du secouriste sont consignées par les enquêteurs.

La présence d’une caméra de surveillance au niveau de la piscine a été signalée par les enquêteurs comme un élément susceptible d’apporter des éléments objectifs sur la séquence des événements. Les images pourraient permettre de confirmer les témoignages et d’éclaircir le moment précis où la victime a perdu connaissance sous l’eau.

Les secours administratifs sur place et les services médicaux de l’hôpital ont pris en charge la prise en charge initiale et la réanimation. Les gestes décrits par les témoins — compression thoracique, utilisation d’un défibrillateur automatisé externe — correspondent aux protocoles de prise en charge d’un arrêt cardiaque en milieu public.

Aucune information complémentaire sur l’évolution clinique de l’actrice ou sur d’éventuelles antécédents médicaux n’a été communiquée aux rédactions au moment de la publication des premières informations.