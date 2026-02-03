Universités publiques: 167 nouveaux assistants recrutés pour renforcer l’enseignement et la recherche

Le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a rendu publique la liste de 167 nouveaux Assistants recrutés en position probatoire au profit des universités publiques du Bénin.

Cette décision s’inscrit dans la dynamique de renforcement des ressources humaines engagée par les autorités pour améliorer durablement la qualité de l’enseignement supérieur.

Selon une note officielle du ministère, les intéressés sont désormais mis à la disposition des recteurs des différentes universités publiques.

Leur déploiement vise à appuyer les établissements tant sur le plan pédagogique que scientifique, dans un contexte marqué par une pression croissante sur les effectifs enseignants et les besoins en encadrement académique.

Ces jeunes enseignants-chercheurs ont été sélectionnés à l’issue d’un test spécifique, organisé conformément aux procédures en vigueur. Leur recrutement intervient alors que le gouvernement affiche la volonté de consolider le dispositif national de formation et de recherche, considéré comme un levier stratégique du développement.

Avec cette nouvelle vague de recrutements, le MESRS entend non seulement combler certains déficits en personnel académique, mais aussi préparer la relève universitaire, en misant sur des profils appelés à évoluer vers des carrières d’enseignants-chercheurs confirmés au sein des universités publiques du pays.