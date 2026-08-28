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Université de vacances 2026 : Natitingou accueille une session sur l’intelligence artificielle en pédagogie

Le ministre béninois des Enseignements maternel et primaire, Armand Kuyema Natta, a lancé le 25 août à Natitingou l’Université de vacances 2026, une session consacrée à l’intégration de l’intelligence artificielle dans les pratiques pédagogiques.

Emile NOUKPO
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Education
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Université de vacances 2026 : Natitingou accueille une session sur l’intelligence artificielle en pédagogie
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Selon le compte rendu publié par le Gouvernement du Bénin, les travaux se tiennent au Lycée militaire des jeunes filles Général Mathieu Kérékou de Natitingou, en présence du ministre conseiller Paulin Gbenou, du préfet de l’Atacora Jacques Rolland Amadou et de plusieurs acteurs du système éducatif.

Le thème retenu, « L’enseignant augmenté par l’intelligence artificielle vers un nouveau paradigme de facilitation pédagogique », place la formation continue au centre de la réflexion sur l’usage des outils numériques dans les classes.

Le compte rendu gouvernemental situe la session du 25 au 28 août 2026, tandis que le calendrier de l’INFRE affiche une fenêtre du 24 au 29 août. Cette divergence ne porte ni sur le lieu, fixé à Natitingou, ni sur l’objet de la rencontre, centré sur l’intelligence artificielle appliquée à la pédagogie.

Le Gouvernement du Bénin présente cette université de vacances comme un cadre destiné à examiner les usages, les risques, les limites et les conditions d’une appropriation pertinente de l’intelligence artificielle dans les réalités éducatives béninoises.

Le Potentiel avait rapporté dès le 5 août l’ouverture des inscriptions en ligne pour les enseignants de la maternelle et du primaire, avec des frais annoncés à 10 000 FCFA.

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