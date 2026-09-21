Bénin : l’ARMP débloque un marché estimé à 3 millions d’euros pour six lycées techniques

L’ARMP a levé le 4 août 2026 la suspension du marché d’assistance technique conduit par l’Agence de développement de l’enseignement technique (ADET), après avoir rejeté le recours du groupement IGIP Afrique/GITEC-IGIP GmbH/Mosaïque Ingénierie. La procédure, estimée à 3 millions d’euros, concerne l’accompagnement de six lycées techniques professionnels.

Le marché, référencé EC-INTPA/COO/2025/EA-RP/0066, porte sur une assistance à l’ADET dans le cadre du programme de promotion de l’innovation, de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels pour l’emploi des jeunes. Il doit notamment appuyer les études techniques et les travaux de construction ou de réhabilitation de six lycées, ainsi que les études environnementales et sociales et le suivi du programme.

Le contentieux est né de la notation de l’expert principal n°2 proposé par le groupement, spécialiste des marchés publics. Après la notification des résultats le 13 juillet, le soumissionnaire a demandé une réévaluation le 15 juillet. L’ADET lui a répondu le 23 juillet, avant une saisine de l’ARMP le 27 juillet.

Le groupement contestait la note attribuée à son expert et estimait que son profil répondait aux exigences du dossier. Le poste réclamait notamment un diplôme de niveau Bac+5 dans un domaine lié à la gestion des marchés publics ou aux finances publiques, au moins dix années d’expérience dans les procédures de passation et cinq années d’expérience de supervision des achats sur des projets financés par des institutions financières internationales ou des banques multilatérales.

Publicité

Dans sa décision n°2026-079, la Commission de règlement des différends relève que le diplôme d’ingénieur de l’équipement rural et les attestations produites ne permettaient pas d’accorder la note maximale au candidat, au regard des critères appliqués aux autres offres. Elle conclut que la notation contestée n’était pas arbitraire et que l’offre du groupement avait été correctement évaluée sur ce point.

L’ARMP a donc déclaré le recours recevable mais mal fondé, puis levé la suspension de la procédure. Le marché d’assistance est financé dans le cadre d’un accord entre le Bénin et l’Union européenne. Le Journal des marchés publics en fixe la valeur estimative à 3 millions d’euros hors TVA.

Le dossier s’inscrit dans le programme de modernisation des lycées techniques professionnels. La Banque européenne d’investissement indique que son financement signé le 5 janvier 2026 doit soutenir les infrastructures et équipements de six des quinze lycées concernés par le projet national, avec l’objectif de rapprocher les compétences des jeunes des besoins du marché du travail.

Publicité

La décision n°2026-079, rendue le 4 août 2026, peut être contestée devant la Chambre administrative de la Cour suprême dans un délai d’un mois à compter de sa notification.