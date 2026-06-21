Université de Parakou : un étudiant décède après un malaise lors d’un match de football

Un étudiant de l’Université de Parakou est décédé samedi 20 juin 2026 après un malaise survenu au cours d’un match de football organisé dans le cadre de la Nuit de l’Étudiant 2026.

La victime, Fabrice Adékoun, était étudiant licencié de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines de l’Université de Parakou. Il était également connu dans le milieu artistique sous le pseudonyme « Agbaya », notamment à travers ses activités de comédien.

Selon les informations rapportées par Le Potentiel, les activités de la Nuit de l’Étudiant 2026, organisées par l’Union nationale des étudiants de l’Université de Parakou, avaient débuté par une campagne de dépistage de plusieurs maladies, avant le lancement des activités sportives. Le malaise est survenu pendant le match de football masculin.

D’après les témoignages cités par le média, Fabrice Adékoun s’est effondré sur l’aire de jeu alors que la rencontre se déroulait normalement. Les personnes présentes se sont mobilisées pour lui porter assistance. L’étudiant aurait repris connaissance pendant quelques instants avant que son état ne se dégrade de nouveau.

Il a ensuite été conduit en urgence au Centre hospitalier départemental de Parakou pour une prise en charge médicale. Il n’a pas survécu.

À la suite de l’annonce de son décès, les organisateurs ont annulé le spectacle prévu pour clôturer la Nuit de l’Étudiant 2026. Des hommages lui sont rendus au sein de la communauté universitaire, notamment à la FLASH-UP, ainsi qu’au sein de l’Accent Grave Comédie Club, où il évoluait comme comédien.

L’inhumation de Fabrice Adékoun est prévue pour lundi 22 juin 2026.