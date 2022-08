Université de Parakou: les unités d’enseignement réduites à la Flash

Les étudiants de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (Flash) de l’université de Parakou auront moins d’unités d’enseignement à valider dès la rentrée académique 2022-2023. La décision a été prise par la doyenne du département, Clarisse Tama.

Orienter davantage les étudiants de l’université de Parakou vers les formations professionnelles, c’est le défi que s’est lancé la doyenne de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (Flash), Clarisse Tama. Pour y parvenir, toutes les filières de formation sont réduites à six unités d’enseignement maximum.

La décision est issue de la conclusion de l’atelier de relecture des offres de formations de la Flash-Up qui s’est déroulée du mercredi 10 au samedi 13 août 2022. Cet atelier de relecture a réuni le personnel administratif de cette faculté ainsi que des enseignants venus de l’Université d’Abomey-Calavi (Uac) et de l’Ecole Normale Supérieure de Porto-Novo (Ens-Pn).

Des conclusions de cet atelier, désormais aucune filière de formation de la Flash-Up n’aura plus que six Unité d’Enseignement (Ue) et douze Éléments Constitutifs d’Unité (Ecu). Cette réforme de la Doyenne Clarisse Tama Imorou, vise à alléger la tâche aux étudiants en évacuant certaines matières théoriques en faveur de matières pratiques.

La réforme concerne les six filières de la faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (Flash), à savoir l’anglais, l’allemand, l’espagnol, les lettres modernes, la sociologie et la géographie. Les difficultés d’insertion des étudiants à la fin de leur formation a motivé cette nouvelle orientation.