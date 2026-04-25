Bénin : reprise exceptionnelle des préinscriptions Licence-Master 2026

Au Bénin , le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a annoncé une nouvelle ouverture du registre des préinscriptions en ligne pour les examens nationaux de Licence et de Master, session 2026. Les candidats disposent d’un délai exceptionnel d’une semaine pour finaliser leur inscription.

À travers un communiqué radio publié le 23 avril 2026, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a informé les candidats à la Licence et au Master d’une mesure exceptionnelle.

« Dans le cadre de l’organisation des examens nationaux de Licence et de Master, édition 2026, le registre des préinscriptions en ligne des candidats sur la plateforme www.decsup.bj est à nouveau ouvert exceptionnellement du mercredi 22 au mardi 28 avril 2026 », peut on lire sur le communiqué.

Cette décision vise à offrir une nouvelle opportunité aux retardataires ou à ceux qui n’avaient pas pu finaliser leur inscription dans les délais initialement prévus.

Les autorités invitent donc tous les candidats concernés à prendre les dispositions nécessaires afin de compléter leur préinscription sur la plateforme dédiée avant la date limite.

Par ailleurs, le ministère précise que « pour tous renseignements complémentaires, les responsables des établissements peuvent s’adresser à la Direction des Examens et Concours du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (DEC/MESRS) ».