Bénin: un meunier poursuivi à Abomey-Calavi pour violence physique sur un enfant

Un meunier a comparu devant le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi, sous l’inculpation de violences volontaires exercées sur un mineur de moins de 15 ans.

Les faits reprochés au prévenu se sont déroulés au sein de son propre moulin, un espace où la jeune victime s’était rendue pour faire moudre des céréales pour le compte de sa famille.

​Selon les éléments présentés à l’audience pénale, l’incident s’est cristallisé autour d’une pièce de 50 francs CFA. Alors qu’il attendait son tour, l’enfant aurait aperçu la pièce de monnaie au sol et l’aurait ramassée. Surprenant le geste, le meunier a immédiatement accusé le garçon de vol, estimant que ce dernier s’appropriait indûment de l’argent qui ne lui appartenait pas.

Au lieu de confisquer la pièce ou de réprimander l’enfant, l’artisan a choisi d’administrer une correction physique d’une extrême brutalité en lui infligeant plusieurs gifles successives au visage.

​L’intensité des coups portés a provoqué un traumatisme immédiat, entraînant un saignement oculaire chez la jeune victime. Face à la gravité de la blessure et aux conséquences physiques visibles sur l’enfant, une procédure judiciaire a été ouverte par les autorités compétentes.

Lors des réquisitions, le ministère public a fermement condamné cet excès de violence disproportionné. Le magistrat a requis contre le meunier une peine de 12 mois de prison avec sursis ainsi qu’une amende de 250 000 francs CFA. À l’issue des débats, le dossier a été mis en délibéré et l’affaire a été renvoyée au 8 juillet 2026 pour le verdict final du tribunal.