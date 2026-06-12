Cameroun: un important réseau de fabrication de fausses pièces de monnaie démantelé à Douala

​Une opération d’envergure menée le mardi 9 juin 2026 par la Gendarmerie nationale a permis de démanteler un réseau hautement structuré de contrefaçon monétaire à Douala.

Ce coup de filet a abouti à la découverte d’une véritable usine clandestine de fabrication de monnaie nichée dans le troisième arrondissement de la capitale économique, ainsi qu’à l’interpellation de cinq suspects, dont trois ressortissants chinois et deux Camerounais.

​Selon le compte rendu officiel de l’opération diffusé le mercredi 10 juin 2026 par la chaîne de télévision Équinoxe TV, l’enquête a été initialement déclenchée grâce à des renseignements précis. Ces informations signalaient la présence d’un individu suspect qui tentait d’écouler de fausses pièces de monnaie dans le circuit commercial de Douala 1.

L’interrogatoire serré de ce premier suspect a permis aux gendarmes de remonter rapidement la filière, d’appréhender un second complice, et de mettre finalement la main sur le cerveau logistique de l’organisation dans laquelle un ressortissant chinois identifié comme le maître d’œuvre de la fabrication.

​Une usine de contrefaçon dissimulée sous couverture industrielle

​Le préfet du département du Wouri, Sylyac Marie Mvogo, s’est immédiatement rendu sur les lieux de la perquisition pour constater l’ampleur du dispositif. Les faussaires avaient mis en place une couverture ingénieuse pour tromper la vigilance des autorités et du voisinage.

En apparence, la structure se présentait comme une usine spécialisée dans la fabrication d’enduits pour les matériaux de construction. Cependant, une fois les portes franchies, les forces de l’ordre ont découvert une chaîne de production industrielle illégale entièrement dédiée à la reproduction de la monnaie.

​Le mode opératoire des faussaires témoignait d’une technicité particulièrement poussée. Le réseau utilisait du nickel de contrebande pour reproduire en masse les pièces de 500 francs CFA. Des balances électroniques de haute précision étaient employées pour garantir que chaque pièce contrefaite ait un poids rigoureusement identique aux pièces authentiques.

Afin de tromper le grand public et les commerçants, les suspects utilisaient un système de polarisation rotatif équipé de pierres pour polir les pièces, leur donnant ainsi la patine, l’aspect et l’usure naturelle d’une monnaie ayant déjà circulé.

​Une saisie record de millions de francs CFA en pièces vierges

​Les perquisitions se sont soldées par un bilan matériel impressionnant. La Gendarmerie nationale a mis la main sur près de 200 cartons stockés dans l’usine clandestine. Chaque boîte renfermait environ 2 300 flans ou pièces vierges prêtes à être frappées, représentant une valeur brute estimée à 1,8 million de francs CFA par carton.

L’usine a été immédiatement mise sous scellés par les autorités judiciaires. Les premiers éléments des investigations indiquent que ces pièces vierges et les intrants métalliques étaient importés directement de Chine avant d’être finalisés sur le sol camerounais.

​Cette saisie spectaculaire intervient dans un contexte de vigilance accrue des services de renseignement financiers au Cameroun. Elle fait écho à une autre opération majeure menée le 21 mai 2026 à Yaoundé, la capitale politique, où les forces de l’ordre avaient déjà confisqué l’équivalent de près de 100 millions de francs CFA en faux billets de banque, incluant des coupures de monnaie locale, des dollars américains ainsi que des francs suisses.