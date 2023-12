Union Berlin-Real Madrid : les onze entrants des deux équipes

-Publicité-

Découvrez les compos officielles de Union Berlin-Real Madrid ce mardi soir (20h, GMT+1), en 6è journée de phase de groupe de Ligue des champions.

Pour cette sixième et dernière journée de phase de poule de Ligue des Champions, le Real Madrid affronte l’Union Berlin. Le coup d’envoi sera donné à 21h00 (GMT+1). Déjà qualifiés et assurés de finir premiers de leur poule, les Madrilènes réaliseront le sans-faute en cas de victoire contre les Allemands, leur 6è en autant de sortie. En face, l’Union Berlin, déjà éliminé, va tenter de quitter la compétition sur un exploit face au géant espagnol.

Du même Pays:

Pour ce match, l’entraineur Carlo Ancelotti a reconduit son onze habituel avec Jude Bellingham dans l’entrejeu et Rodrygo en attaque. Le seul changement se trouve au niveau du gardien de but, avec Kepa de retour de blessure qui remplace Lunin. En face, le coach de l’Union Berlin a aligné ses meilleurs éléments, avec Volland, Gosens et Behrens en attaque.

Les compositions officielles :

Union Berlin : Ronnow – Jaeckel, Knoche, Leite, Roussillon – Haberer, Khedira – Juranovic, Volland, Gosens – Behrens.

Real Madrid : Kepa – Vazquez, Nacho, Alaba, Garcia – Modric, Valverde, Ceballos – Bellingham – Joselu Rodrygo.