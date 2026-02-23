Une photo d’Andrew Mountbatten-Windsor accrochée au Louvre par des militants

Quatre mois après le spectaculaire vol de huit joyaux au Louvre, le musée parisien revient sur le devant de la scène pour une affaire très différente : une photographie de l’ancien prince Andrew Mountbatten-Windsor a été affichée sur un mur du musée.

Quatre mois après le spectaculaire vol de huit joyaux au Louvre, le musée parisien revient sur le devant de la scène pour une affaire très différente : une photographie de l’ancien prince Andrew Mountbatten-Windsor a été affichée sur un mur du musée.

Le dimanche 22 février, des militants du collectif antimilliardaires « Everyone Hates Elon » ont accroché, près de la salle 903 de l’aile Sully (deuxième niveau), une image montrant Andrew quittant un commissariat à la suite d’une garde à vue, le 19 février. Sous le cadre doré, une inscription en anglais indiquait « He’s sweating now », renvoyant à l’entretien accordé par l’ancien prince à la BBC en 2019 après les accusations portées par Virginia Giuffre.

Virginia Giuffre, qui s’est suicidée en avril 2025, avait déclaré que lors de leur première rencontre chez Jeffrey Epstein elle avait perçu la transpiration du prince à travers ses vêtements ; Andrew avait alors répliqué qu’une « particularité physique » l’empêchait de transpirer. Un porte-parole du groupe d’activistes a déclaré à Reuters : « Nous avons pensé montrer à l’ancien prince Andrew comment le monde se souviendra de lui en affichant cette photo emblématique de son arrestation au Louvre. Espérons que ce ne soit qu’un début. Justice pour toutes les victimes d’Epstein. » Le cadre est resté en place une quinzaine de minutes avant d’être retiré par le personnel du musée ; des images de Reuters montrent par ailleurs un agent du Louvre photographiant l’œuvre factice avant son enlèvement.

Affichage au Louvre et mise en cause institutionnelle après le cambriolage

Cette intervention intervient alors que le Louvre reste fragilisé par le vol de l’automne dernier. Le 18 février, la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur la « protection du patrimoine national et la sécurisation des musées » a rendu un premier constat sévère, selon LCP : les députés ont évoqué des « défaillances systémiques » et une « hyperprésidence » générant une dilution des responsabilités, estimant que « le vol du Louvre n’était pas un accident ». Le président du musée, Alexandre Portier, a dénoncé des failles présentes « depuis des années » et demandé que le ministère de la Culture « reprenne la main ».