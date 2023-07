Une mère tente d’engager un tueur à gages pour tuer son fils de 3 ans

- Advertisement -

Dans l’État de la Floride, au sud-est des États-Unis, une jeune femme âgée de 18 ans vient d’être placée en garde à vue à Miami pour avoir cherché un tueur à gages dans le but d’éliminer son fils de trois ans.

Jazmin Paez, 18 ans, aurait sollicité un assassin sur le site RentAHitman.com pour tuer son fils de 3 ans avant jeudi. La mère de Miami-Dade est accusée d’avoir envoyé des photos de son petit garçon et de l’endroit exact où il devait se trouver, selon des documents judiciaires obtenus par NBC Miami.

Malheureusement pour elle, le site est un faux site internet pour proposer d’embaucher des tueurs à gages. L’objectif du créateur du site était d’identifier et d’empêcher les personnes d’éliminer leur cible. Ainsi donc, les enquêteurs, qui se sont fait passer pour le tueur à gages, ont parlé avec Paez pour étoffer le plan, au cours duquel la mère assoiffée de sang aurait accepté de donner 3 000 dollars pour le meurtre de son fils.

D’après les messages échangés, Jazmin Paez avait demandé à ce que l’enfant soit tué d’ici ce jeudi. Heureusement pour l’enfant et malheureusement pour elle, le créateur du faux site a fourni les informations dont il disposait à la police. Les agents se sont donc rapidement rendus sur place et sont tombés sur la grand-mère de l’enfant. Ils ont pu récupérer le petit garçon et le mettre en sécurité avant de revenir pour interpeller sa mère.

Elle a été inculpée de sollicitation de meurtre au premier degré et d’utilisation d’un dispositif de communication à des fins illicites au troisième degré, selon les dossiers du tribunal. Elle est actuellement en détention provisoire en attendant son procès.

