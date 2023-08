Une légende du Real Madrid zappe Lewandowski, Gavi…:« C’est le seul joueur du Barça que je signerais au Real»

-Publicité-

Invité de l’émission El Chiringuito, la légende du Real Madrid, Guti, a nommé l’unique joueur du Barça qu’il signerait chez les Catalans. Et l’ancien madrilène a désigné le milieu de terrain Pedri.

De toutes les stars du Barça, dont Robert Lewandowski, Frenkie De Jong, ter Stegen ou encore Gavi, Guti n’a d’yeux que pour Pedri. Le milieu offensif a une nouvelle fois mis pleine la vue à toute la Catalogne. Au four et au moulin, le jeune international espagnol de 20 ans a été le grand artisan de la victoire difficile des Blaugranas face à Cadix (2-0) ce weekend en Liga, marquant au passage l’un des deux buts de la rencontre.

Un talent précoce qui impressionne au plus haut point la légende du Real Madrid, Guti, qui a dressé des louanges à la pépite du club rival. Dans l’émission El Chiringuito, l’ancien capitaine des Merengues n’a pas hésité à désigner l’Espagnol comme le joueur qu’il aimerait voir au Real Madrid. « Quel joueur signeriez-vous du Barça?« , a-t-on demandé à l’ancien joueur du Real Madrid. Et il n’a pas hésité sur le plateau à donner le nom de Pedri.

Un talent rejeté par le Real Madrid

Pedri aurait pu être un joueur du Real Madrid. Il a même effectué un essai et ils l’ont rejeté : « Je suis allé faire une semaine d’entraînement et, à la fin de cette semaine, ils m’ont dit que je n’avais pas le niveau. Je me souviens qu’ils m’ont pris au dépourvu et ils m’ont dit. J’étais un peu déçu en disant que c’était dommage. Mais bon, ça m’a aidé à me motiver et à continuer à travailler« , avait déclaré l’international espagnol, lors d’une interview pour El Larguero.

« Bien sûr que ça fait mal parce que c’est une opportunité que j’ai eue, mais je crois que dans la vie tout arrive pour une raison. Et grâce au fait qu’ils ne m’ont pas recruté, je suis maintenant dans le club que j’ai toujours aimé« , avait-il conclu.

