« Une fille vaut plus que 3 garçons « , Richard Damijo clôt le débat sur la préférence de sexe des enfants

Le vétéran du cinéma, Richard Mofe-Damijo, plus connu sous le nom de RMD, a partagé ses réflexions sur la tendance souvent observée en Afrique, où une préférence marquée est accordée aux enfants de sexe masculin. Au cours d’une récente sortie médiatique, l’acteur, producteur et avocat nigérian a affirmé que, de son point de vue, une fille vaut plus que trois fils.

En Afrique, de nombreux parents affichent une nette préférence pour les garçons à la naissance. Cette inclination semble découler de la perception selon laquelle engendrer un garçon est plus gratifiant qu’avoir une fille. Interrogé sur cette question au cours d’une récente intervention médiatique, RMD, célèbre acteur de Nollywood, a clos le débat en soutenant que les filles ont désormais une importance accrue par rapport aux garçons.

L’acteur de 62 ans a étayé son argument en partageant l’exemple de sa propre famille, notamment lorsque son père était malade. « Quand mon père était malade, ma sœur a quitté son emploi pour rester à ses côtés. Une autre sœur a également abandonné son entreprise pour être aux côtés de son père. Aucun de nous, les garçons, n’a fait de même« , a souligné l’acteur.

Se basant sur cet exemple, l’icône du cinéma nigérian a adressé un message à ceux qui se plaignent souvent de n’avoir que des filles plutôt que des garçons. « Pourtant, vous vous plaignez naïvement de n’avoir que des filles ? Vous avez touché le jackpot. Elles sont moins susceptibles d’être désobéissantes. Quand elles quitteront votre foyer, elles se souviendront de vous. Si vous êtes trop vieux pour rester seul, elles vous accueilleront chez elles, qu’elles soient mariées ou non. Remerciez Dieu d’avoir des filles« , a déclaré Richard Mofe-Damijo.