Une blague sur Patrick Bruel crée un malaise en direct sur beIN Sports pendant la Coupe du monde

Vendredi 3 juillet 2026 , en direct sur beIN Sports pendant le 16e de finale de la Coupe du monde opposant le Cap-Vert à l’Argentine, une plaisanterie des commentateurs a suscité un vif malaise en raison d’une référence à Patrick Bruel , alors que l’artiste conteste publiquement des accusations d’agression sexuelle récentes. Le match, remporté 3-2 par l’équipe de Lionel Messi , a donc été marqué non seulement par la performance sportive mais aussi par cet échange polémique en direct.

Sur le terrain, la sélection du Cap-Vert a livré une prestation remarquée mais s’est inclinée face à l’Argentine. Le contexte sportif — une rencontre à élimination directe de la Coupe du monde — avait rassemblé une large audience télévisuelle, amplifiant la portée de tout commentaire diffusé en direct.

Les commentateurs concernés, Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca, ont attiré l’attention sur un détail matériel : les lacets d’un joueur argentin semblaient coincés sous sa semelle. Leur remarque s’est ensuite muée en plaisanterie faisant référence à un chanteur, ce qui a provoqué une gêne palpable sur le plateau.

Une blague jugée de mauvais goût

Lors de l’échange, l’un des journalistes a lancé : « C’est pas casser la voix, c’est casser la… ». Son collègue a enchaîné sur l’air de Patrick Bruel : « Casser la semelle, casser la languette… ». Cette allusion a rapidement été perçue comme inappropriée en raison des accusations portées contre le chanteur.

Face au malaise installé, l’un des commentateurs a rectifié le tir en déclarant : « Il va falloir trouver un autre chanteur… ». La réaction visait à couper court à la référence, sans toutefois effacer l’effet produit auprès des téléspectateurs.

La référence à Patrick Bruel intervient alors que plusieurs femmes ont formulé des accusations de viols et d’agressions sexuelles à son encontre. Parmi elles, la journaliste et animatrice Flavie Flament a déclaré avoir été droguée puis agressée en 1991, à l’âge de 16 ans, accusation qui a contribué à relancer le débat public autour du cas Bruel.

Sur ses réseaux sociaux, Patrick Bruel a répondu publiquement aux allégations. Se déclarant « présumé innocent jusqu’à preuve du contraire », il a écrit : « Jamais je n’ai forcé une femme » et assuré : « Jamais je n’ai drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit. Je ne me suis jamais servi de ma notoriété pour abuser de quiconque et obtenir des relations non consenties ».

Dans un autre passage de sa publication, il a ajouté : « Je me défendrai, pour ceux qui me soutiennent, pour ma famille, pour mon équipe, pour mes amis, pour mon public avec lequel j’ai un lien fidèle et indéfectible, pour tous ceux qui refusent que notre société renonce à ses principes les plus fondamentaux : la présomption d’innocence, le droit à une enquête équitable, et la Justice. Dans ce temps, je continuerai de faire mon métier avec le même dévouement et la même passion ».

Patrick Bruel, né le 14 mai 1959 à Tlemcen (Algérie française), est une figure majeure de la scène culturelle française, menant une carrière à la fois de chanteur et d’acteur, et reconnu également comme joueur de poker professionnel. Ses rôles au cinéma et ses albums, plusieurs fois certifiés, font partie de son parcours public évoqué dans le débat en cours.