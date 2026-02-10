Un SMS de Benzema aurait déclenché la grève de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr

Selon la presse anglaise, un message envoyé par Karim Benzema, alors en partance pour Al-Hilal, aurait accentué le malaise de Cristiano Ronaldo et nourri son bras de fer avec la direction d’Al-Nassr.

Selon la presse anglaise, un message envoyé par Karim Benzema, alors en partance pour Al-Hilal, aurait accentué le malaise de Cristiano Ronaldo et nourri son bras de fer avec la direction d’Al-Nassr.

Un simple message privé aurait mis le feu aux poudres. Selon plusieurs sources concordantes, un SMS envoyé par Karim Benzema aurait contribué à fragiliser l’état d’esprit de Cristiano Ronaldo et à précipiter le bras de fer engagé par la star portugaise avec Al-Nassr. L’information a émergé dans la foulée du départ de Karim Benzema d’Al-Ittihad en janvier, après des tensions avec son environnement. L’attaquant français a finalement rejoint Riyad lors du dernier jour du mercato, quittant Djeddah et le club champion sortant pour s’engager avec Al-Hilal, rival direct d’Al-Nassr.

Déjà contrarié par la clôture du marché des transferts, Cristiano Ronaldo a refusé de disputer les deux dernières rencontres de son équipe, un geste interprété comme une grève déguisée. Selon The Telegraph, cette décision serait intervenue après la réception d’un message de Benzema, alors que son transfert vers Al-Hilal était en passe d’être finalisé. D’après une source proche du dossier, l’ancien Ballon d’Or aurait informé Ronaldo de son arrivée imminente chez les Bleus de Riyad, non sans une pointe d’humour. Benzema aurait notamment évoqué une revalorisation salariale et la perspective de remporter le titre de champion. Une plaisanterie mal reçue par Ronaldo, qui aurait vu dans ce mouvement un déséquilibre manifeste entre les ambitions des deux clubs.

Publicité

L’international portugais aurait tenté, sans succès, d’entraver ce transfert. Estimant subir un traitement inéquitable de la part du Fonds d’investissement public saoudien (PIF), il aurait alors choisi d’exprimer son mécontentement en se mettant en retrait. Ronaldo aurait en particulier reproché à sa direction un mercato jugé insuffisant, Al-Nassr n’ayant enrôlé que Hayder AbdulKareem et Abdullah Al-Hamdan, loin des renforts de prestige attirés par Al-Hilal, dont Benzema, Mohamed Kader Meïté et le défenseur expérimenté Pablo Marí.