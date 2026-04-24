Un « septennat de concorde retrouvée »: le vœu de Nicéphore Soglo a Romuald Wadagni définitivement élu président

L’ancien président du Bénin Nicéphore Dieudonné Soglo a publié, jeudi 23 avril 2026, un communiqué dans lequel il adresse ses « félicitations les plus chaleureuses » à Romuald Wadagni pour sa victoire écrasante à l’élection présidentielle du 12 avril 2026, confirmée par la Cour constitutionnelle du Bénin.

Dans sa publication M. Soglo met en avant la portée historique du scrutin et le score élevé obtenu par le ticket Wadagni–Talata, interprété comme un signe fort de confiance populaire. Il voit dans cette victoire bien plus qu’un simple résultat électoral : « une vision qui a su rencontrer l’âme du peuple », écrit-il, estimant que les chiffres reflètent une volonté d’« unité et de progrès » pour le pays.

Au-delà des félicitations, l’ancien chef de l’État appelle à un septennat de “concorde retrouvée”, souhaitant que cette nouvelle mandature se fasse sous le signe de la stabilité, de l’accomplissement des engagements pris et de la cohésion nationale.

Il rappelle également son attachement indéfectible à la République et indique que l’élection de M. Wadagni s’inscrit dans une dynamique collective de construction d’un avenir commun.



Cette réaction s’ajoute à une série de messages de félicitations adressés au président élu par des acteurs nationaux et internationaux, à la suite de la proclamation définitive des résultats et de l’absence de contestations enregistrées auprès de la Cour constitutionnelle dans le délai légal.