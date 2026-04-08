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Présidentielle 2026: Nicéphore Soglo lance un appel à la mobilisation autour de Wadagni

À quatre jours du scrutin présidentiel du 12 avril 2026, l’ancien chef de l’État Nicéphore Soglo a pris position publiquement. Dans une déclaration faite le 8 avril depuis son domicile à Cotonou, il a appelé les électeurs à se mobiliser en faveur du duo Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
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Elections Générales 2026 au Bénin
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Présidentielle 2026: Nicéphore Soglo lance un appel à la mobilisation autour de Wadagni
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L’ancien président a justifié son choix par ce qu’il décrit comme la compétence technique et la vision de gouvernance du candidat à la magistrature suprême. Il estime que Romuald Wadagni dispose de l’expérience nécessaire pour poursuivre les réformes engagées depuis 2016 sous la présidence de Patrice Talon, notamment en matière de gestion publique et de développement économique.

Au-delà d’un soutien politique, Nicéphore Soglo a lancé un appel explicite à la participation électorale. Il a exhorté les citoyens, aussi bien en milieu urbain que rural, à se rendre aux urnes afin de peser sur l’issue du scrutin.

Pour lui, l’élection du 12 avril constitue un moment déterminant pour la continuité des politiques publiques et la stabilité institutionnelle.

Dans son intervention, l’ancien maire de Cotonou a également évoqué les enjeux de modernisation du pays, citant notamment les secteurs de l’économie, de la santé et de l’éducation. Il a affirmé que le projet porté par le duo Wadagni–Talata s’inscrit, selon lui, dans cette perspective de consolidation des acquis et de projection vers l’avenir.

En conclusion, Nicéphore Soglo a appelé au déroulement d’un scrutin apaisé et inclusif, invitant les électeurs à faire de cette présidentielle un moment d’expression démocratique et de responsabilité citoyenne.

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