La coordination nationale du parti Les Démocrates, principale formation de l’opposition au Bénin, s’est réunie ce vendredi 13 mars 2026 à son siège de Cotonou, pour poursuivre les discussions internes après la confirmation de la démission de Boni Yayi de la tête du parti.

Démission de Boni Yayi: les Démocrates se réunissent à nouveau pour débattre de l’avenir du parti
Cette session intervient après une première série de consultations au cours desquelles les responsables ont tenté, sans succès, de convaincre l’ancien chef de l’État de revenir sur sa décision.

L’annonce du départ de Boni Yayi avait suscité une vive réaction au sein de la coordination nationale, qui, lors d’une réunion tenue précédemment, avait rejeté cette démission.

Malgré cette opposition interne, l’ancien président a maintenu sa décision, motivée selon certaines sources par des raisons personnelles ou de santé.

Cette nouvelle réunion vise à définir les suites à donner à cette crise interne, dans un contexte où la principale formation d’opposition est confrontée à des tensions stratégiques à quelques semaines de l’élection présidentielle d’avril 2026. Les échanges porteront notamment sur les modalités d’organisation interne du parti, ses lignes de conduite politiques et la manière de gérer les départs ou dissensions qui pourraient en découler.

