« Un revenant ne peut pas avoir peur », Franck Kessié après la qualification de la Côte d’Ivoire

Auteur du but égalisateur face au Sénégal en toute fin du temps règlementaire, Franck Kessié a savouré la qualification de la Côte d’Ivoire en quart de finale de la CAN 2023.

Pas du tout attendue à cette étape, surtout après une phase de poule ratée où elle ne doit sa survie qu’à la victoire du Maroc contre la Zambie, la Côte d’Ivoire va disputer les quarts de finale de la CAN 2023. Les Eléphants ont validé leur ticket pour le prochain tour de la compétition après leur victoire face au Sénégal ce lundi soir.

Contre le tenant du titre dans une rencontre où ils ont été dominés pendant plus d’heure, les hommes du sélectionneur Emerse Fae ont trouvé les ressources nécessaires pour arracher la victoire.

Un exploit qui porte notamment les marques de Franck Kessié. Entré en jeu en seconde période, l’ancien milieu de terrain du Barça a arraché les prolongations pour les siens en toute fin du temps règlementaire. Un but qui assurera par la suite la qualification de la Côte d’Ivoire en quart de finale.

Face à la presse après la rencontre, le joueur d’Al Ahli n’a pas manqué de savourer sa réalisation. Le natif de Ouragahio assure que cette qualification vient essuyer les larmes de ses coéquipiers, traités de tous les noms après leur fiasco au premier tour.

« Quand tu sors d’un match contre la Guinée-Équatoriale où tu te fais tabasser devant ton public, dans le stade qui porte le nom du président, c’est là qu’on a senti cette humiliation et cette frustration. C’est comme si on était les vendus de la Nation. Après le match du Maroc on a été repêchés… je crois qu’on avait plus rien à perdre ! Comme on dit : ‘un revenant ne peut pas avoir peur’. Les critiques, c’est normal. Je fais partie des anciens. Je dois recevoir les critiques pour pouvoir protéger les plus jeunes. Donc je les accepte pour nous permettre de travailler et d’aller le plus loin possible», a-t-il expliqué, rapporté par Onzemondial.

En quart de finale, la Côte d’Ivoire affrontera le vainqueur du match entre le Mali et le Burkina Faso. Une rencontre prévue ce mardi soir au stade Amadou Gon Coulibaly, à partir de 18 heures (GMT+1).