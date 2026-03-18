Un projet de match de prestige Algérie–Italie envisagé aux États-Unis

Une rencontre amicale d’envergure pourrait prochainement opposer l’équipe nationale algérienne à l’Italie sur le sol des États-Unis. D’après La Gazette du Fennec, la Fédération algérienne de football (FAF) et la Fédération italienne (FIGC) auraient signé un protocole préliminaire en vue d’organiser ce match.

Ce projet viserait à offrir aux Fennecs une confrontation face à l’une des grandes nations européennes, dans un contexte américain propice à une large audience. Pour l’Algérie, il s’agirait d’une visibilité importante à l’international et d’une occasion de préparer son équipe contre un adversaire de premier plan.

Toutefois, la tenue effective de la rencontre est soumise à une condition sportive déterminante : la qualification de l’Italie pour la Coupe du monde 2026. L’équipe transalpine, quatre fois championne du monde, est pour le moment contrainte de passer par les barrages et doit obtenir son billet pour que l’affiche soit confirmée.

Aspects pratiques et retombées attendues

Au-delà de la validation sportive, plusieurs paramètres logistiques restent à régler avant que la confrontation prenne date. Le choix du stade hôte, la disponibilité des créneaux internationaux et les accords commerciaux et médiatiques seront autant d’éléments à finaliser pour concrétiser le rendez-vous.

Publicité

Sur le plan technique, une telle affiche représenterait pour Vladimir Petković une opportunité de mesurer son groupe face à une équipe réputée, dans un environnement proche du pays organisateur du Mondial. Pour la FAF, l’opération traduirait une volonté d’internationaliser davantage l’image de la sélection et de renforcer ses liens avec des fédérations majeures.

Les autorités des deux fédérations se disent prêtes à avancer sur le dossier dès que la condition de qualification sera levée, laissant pour l’heure le calendrier et le lieu de la rencontre en suspens.