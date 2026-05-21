Laurence Boccolini décroche un nouveau job après son arrivée sur W9

Laurence Boccolini rebondit avec un nouveau programme musical et un retour à la radio cet été. Après son départ remarqué de l’émission Les Enfants de la télé, où elle a été remplacée par Faustine Bollaert, l’animatrice poursuit sa carrière avec vigueur. Elle prend désormais la tête d’un nouveau rendez-vous télévisé intitulé On connaît la chanson, diffusé sur W9. Ce lancement a été officialisé le 19 mai 2026, lors de son passage à l’émission Tout beau tout neuf animée par Cyril Hanouna, où elle a présenté ce projet qui mêle musique et divertissement.

Ce programme musical s’inscrit dans la continuité de la carrière de Laurence Boccolini, reconnue pour son expertise dans le domaine du divertissement. On connaît la chanson propose un concept inédit mêlant quiz musical et performances, dans lequel les participants doivent démontrer leur culture et leur capacité à reconnaître des titres populaires. Ce type d’émission permet à la présentatrice de renouer avec un format qui lui correspond et de capitaliser sur sa notoriété auprès d’un public familial et amateur de bonne humeur.

Ce retour à l’antenne s’accompagne également d’un nouveau défi chez RTL. Selon les informations publiées par Le Parisien le 20 mai 2026, Laurence Boccolini va intégrer la grille estivale de la radio, marquant ainsi son entrée dans un nouveau média. Elle devrait partager cette aventure avec un autre animateur emblématique, Olivier Minne, avec qui elle animera l’émission La Bonne Touche en alternance durant l’été.

Un été sur RTL avec Olivier Minne pour La Bonne Touche

La nouvelle émission de radio estivale, La Bonne Touche, sera diffusée en direct du lundi au vendredi, de 10 heures à midi, tout au long de l’été. Laurence Boccolini assurera la présentation pendant le mois de juillet, tandis qu’Olivier Minne prendra la relève en août. Ce programme s’intègre dans la volonté de RTL de renouveler ses contenus et de proposer des voix reconnues du paysage audiovisuel français pour animer ses matinales estivales.

Le choix de Laurence Boccolini et Olivier Minne, deux figures historiques de France Télévisions, reflète un recentrage des dirigeants de RTL sur la qualité des animateurs et leur capacité à attirer un large public à la radio. Cette collaboration devrait permettre aux auditeurs de bénéficier d’une programmation dynamique et conviviale, fidèle aux exigences des stations majeures de radio françaises en période estivale, caractérisée par une écoute accrue.

Cette opportunité à la radio apparaît également comme un second souffle professionnel pour Laurence Boccolini, qui avait exprimé publiquement sa déception suite à son éviction de Les Enfants de la télé. En octobre 2025, au micro de Jordan de Luxe, l’animatrice avait décrit cette décision comme une surprise totale, n’ayant reçu aucune explication claire malgré des audiences satisfaisantes. Elle avait dénoncé ce qu’elle considérait comme un choix motivé par le besoin d’une « nouvelle incarnation » plutôt qu’une décision liée à des performances faibles.

Cette éviction avait suscité une certaine émotion dans le milieu audiovisuel, compte tenu de la longue expérience et de la popularité de Laurence Boccolini. La présentatrice, qui avait animé avec succès plusieurs émissions sur France Télévisions, dont Money Drop et Le Maillon Faible, s’était alors retrouvée sans émission principale avant de rejoindre W9 puis RTL, témoignant ainsi de sa volonté de continuer à occuper le devant de la scène médiatique.