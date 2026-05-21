Flavie Flament accuse Patrick Bruel de viol : une photo d’elle à 16 ans retrouvée dans des archives de 1991

Ce mois de mai 2026, l’animatrice et autrice Flavie Flament a annoncé son intention de déposer une plainte contre le chanteur Patrick Bruel , qu’elle accuse de l’avoir violée en 1991 alors qu’elle avait 16 ans. Dans un entretien vidéo publié par Mediapart, elle affirme que le chanteur lui aurait fait boire un thé contenant un produit l’ayant rendue inconsciente et qu’elle ne se serait réveillée que lorsqu’il était en train de lui reboutonner son pantalon . Ces révélations relancent un dossier déjà sensible et largement commenté par les médias.

Patrick Bruel a contesté fermement ces accusations. Sur ses réseaux sociaux et par l’intermédiaire de son avocat, Maître Christophe Ingrain, il déclare n’avoir « jamais forcé une femme » et nie toute forme de drogue, de manipulation ou de soumission. L’avocat a qualifié la relation évoquée de « parfaitement consentie ». Le chanteur demeure présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.

Dans le sillage de ces déclarations, des éléments d’archives et des prises de parole ont été remis en circulation. Un échange tendu sur l’âge de l’artiste au moment des faits s’est tenu sur le plateau de C à vous, où la journaliste Aurélie Casse a rappelé que, quel que soit son aspect physique, Bruel était alors un adulte.

1991 : une présence médiatique et culturelle importante

Les éléments d’archives reconstituent le tableau d’un Patrick Bruel au sommet de sa popularité en 1991. Né en 1959 à Tlemcen, en Algérie, il a connu une ascension notable dans les années 1980 puis la reconnaissance massive avec l’album Alors regarde en 1989. Ses titres — Place des Grands Hommes, Casser la voix, Alors regarde — et le double album live Si ce soir… ont contribué à établir une forte présence sur les ondes, à la télévision et dans la presse jeunesse, phénomène qualifié à l’époque de « Bruelmania ».

Outre la musique, Patrick Bruel multipliait les apparitions au cinéma et à la télévision, après notamment le succès du film P.R.O.F.S (1985). Les images et reportages de 1991 montrent un artiste entouré de fans, faisant l’objet d’une attention médiatique soutenue et d’un engouement populaire visible lors de ses concerts et déplacements publics.

Si certains commentateurs et la défense ont évoqué l’apparence jugée « jeune » de l’artiste à l’époque, les archives ne modifient en rien la nature des accusations ni la question juridique posée par l’écart d’âge entre une personne majeure et une mineure.

Par ailleurs, plusieurs médias rapportent que le parquet de Nanterre étudierait d’autres procédures visant le chanteur, dont le dossier dit des « masseuses », déjà évoqué dans le passé et classé à une précédente étape. Le nombre total de plaintes en cours d’examen varie selon les sources.

Depuis la publication de l’entretien accordé à Mediapart, les déclarations publiques se multiplient de part et d’autre, entre éléments d’archives, témoignages et prises de position de la défense. À ce stade, Patrick Bruel demeure présumé innocent, conformément au principe fondamental du droit.