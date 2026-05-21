Cyril Hanouna confirme la poursuite de son émission sur Fun Radio l’année prochaine

Cyril Hanouna a officiellement confirmé qu’il continuera à animer son émission sur Fun Radio lors de la saison 2026-2027, balayant ainsi les nombreuses rumeurs de départ qui avaient circulé ces dernières semaines. Très attendu par ses fans et les observateurs des médias, le célèbre animateur français reste fidèle à la station radio tout en poursuivant ses activités télévisuelles, démontrant sa capacité à maintenir une présence multimédia forte à un moment où sa carrière traverse plusieurs évolutions significatives.

La confirmation est intervenue mardi 19 mai 2026, lors d’un direct sur W9, où Cyril Hanouna a pris la parole dans son émission Tout beau tout neuf (TBT9). L’animateur a clairement démenti les rumeurs affirmant qu’il abandonnerait la radio. « Une rumeur annonce que j’arrête la radio, mais non, je n’arrête pas. Je serai bien là l’année prochaine de 16h à 18h », a-t-il déclaré, précisant ainsi qu’il conservera son rendez-vous quotidien sur Fun Radio aux heures de grande écoute.

Outre cette annonce, Cyril Hanouna a aussi révélé que l’équipe qui l’accompagne dans cette aventure radiophonique connaîtra quelques changements, mais que plusieurs chroniqueurs fidèles seront toujours présents. Parmi eux figurent Shana Loustau, Raymond Aabou, Valérie Bénaïm et Polska, qui continueront d’apporter leurs contributions et leurs analyses pour enrichir l’émission. Cette stabilité partielle dans son équipe devrait permettre à l’animateur de maintenir la dynamique de son programme tout en insufflant de la fraîcheur avec de nouveaux collaborateurs.

Cyril Hanouna entre radio et télévision avec des invités de prestige

Parallèlement à la poursuite de ses activités sur Fun Radio, Cyril Hanouna ne limite pas son engagement au seul domaine de la radio. Depuis la fin programmée de la chaîne C8 et l’arrêt de son célèbre talk-show Touche pas à mon poste !, l’animateur a réussi un virage médiatique important en rejoignant le groupe M6. Il est désormais le visage principal de l’émission Tout beau tout neuf diffusée chaque soir sur W9, un format dans lequel il explore une nouvelle approche d’animation tout en restant proche de son public.

Lors de l’édition diffusée le mardi 19 mai, l’émission a accueilli une invitée de prestige : Laurence Boccolini. L’animatrice a profité de cette tribune pour revenir sur son éviction brutale de France Télévisions, un épisode qui a marqué un tournant dans sa carrière. Laurence Boccolini a confié avec émotion qu’elle n’avait pas travaillé durant une année complète, ce qui l’a conduite à douter de sa place dans le milieu télévisuel. « Ça fait un an que je ne travaille pas du tout. Quand on ne fait pas son métier pendant un an, j’avais une grande peur, je me suis dit : ‘Ça ne va pas revenir comme le vélo’. D’abord, vous avez l’impression que vous n’êtes plus du tout bankable, vous n’existez plus, les gens vous ont oublié… C’est ce qu’on vous a fait croire et c’est ce qu’on vous a mis dans la tête », a-t-elle expliqué.

Ses propos révélateurs évoquent la difficulté pour certains professionnels des médias à retrouver une place après des périodes d’absence prolongée. Elle a aussi partagé l’impact émotionnel de son retour à l’antenne : « Revenir sur un plateau, ça m’a brisé le cœur mais dans l’autre sens ». Ce témoignage souligne les effets souvent profonds des bouleversements dans les carrières médiatiques, particulièrement dans un environnement aussi compétitif que la télévision.