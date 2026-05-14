Un nouveau portrait-robot de Xavier Dupont de Ligonnès dévoilé

Quinze ans après la découverte des corps de sa famille à Nantes , un nouveau portrait-robot de Xavier Dupont de Ligonnès, vieilli et barbu, est diffusé par M6 dans un numéro d’Appel à témoins programmé le 2 juin, relançant l’intérêt pour cette disparition inexpliquée d’avril 2011 et la question d’une éventuelle preuve de vie récente.

Le visage présenté par la chaîne montre un homme aux cheveux désormais blancs et à la barbe grisonnante, résultat d’une projection vieillissante destinée à aider les témoins à reconnaître une personne disparue depuis de longues années.

L’émission, animée par Julien Courbet, annonce la production d’éléments inédits et la rencontre de « nouveaux témoins clefs, censés et crédibles », selon le communiqué de M6.

Le portrait-robot, le contexte judiciaire et les éléments annoncés par M6

En avril 2011, les corps d’Agnès Dupont de Ligonnès et de leurs quatre enfants ont été retrouvés sous la terrasse de leur maison de Nantes. Le père de famille est considéré comme le principal suspect du quintuple homicide familial et a disparu dans la foulée, sans que son sort soit établi à ce jour.

Depuis sa disparition, l’affaire a donné lieu à de multiples signalements, des centaines d’appels et plusieurs pistes à l’international qui se sont révélées infructueuses. Les hypothèses évoquées au fil des années incluent le suicide, la fuite à l’étranger, le changement d’identité, l’aide éventuelle de complices ou encore des liens présumés avec des mouvements religieux ou clandestins. Aucun élément définitif n’a permis de trancher entre ces scénarios.

Le numéro d’Appel à témoins, diffusé sur M6 le 2 juin, est présenté par la chaîne comme reposant sur une enquête propre des équipes de l’émission. Le communiqué fait état de « nouveaux témoins clefs, censés et crédibles » et d’« un nouvel élément totalement inédit qui soulève de nombreuses questions », formulation qui inclut la possibilité d’une « preuve de vie récente » sans que la nature précise de cette preuve n’ait été détaillée publiquement.

Le portrait-robot diffusé accompagne cette annonce. Ce type de projection, appelé vieillissement facial, est couramment utilisé par les services de police et les médias pour actualiser l’apparence d’une personne disparue après de nombreuses années. Il combine les caractéristiques anthropométriques connues du visage initial avec des modèles statistiques du vieillissement pour proposer une représentation plausible de l’individu à une date postérieure.

Dans le cas présent, l’image montre des traits plus marqués, des cheveux blancs et une barbe grise, signes d’un vieillissement naturel de quinze ans. M6 souligne que cette projection a pour objectif d’aider le public à identifier une personne qui pourrait vivre sous une fausse identité ou dissimulée.