Un navire de production pétrolière explose au large des côtes du Nigeria

Un navire de production pétrolière a explosé au large des côtes du Nigeria tôt mercredi, avec 10 membres d’équipage à bord, rapporte l’agence de presse Reuters. On ignore encore s’il y a eu des victimes et quelle quantité de pétrole brut a pu se déverser dans la mer.

La société nigériane Shebah Exploration & Production Company Ltd (SEPCOL) a déclaré jeudi dans un communiqué que des flammes avaient envahi le navire flottant de production, de stockage et de déchargement (FPSO) Trinity Spirit à la suite de l’explosion survenue un jour plus tôt. Le Trinity Spirit peut traiter jusqu’à 22 000 barils de pétrole par jour et peut stocker jusqu’à 2 millions de barils à tout moment, selon le site Web de SEPCOL.

Une source industrielle active dans le secteur pétrolier nigérian a déclaré que le navire avait environ 50 000 barils en stock et qu’il ne pompait pas le brut du champ pétrolier d’Ukpokiti au moment de l’explosion. SEPCOL, qui est actuellement en redressement judiciaire, n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur l’état du navire au moment de l’explosion. En effet, la licence de production de pétrole de la société a été révoquée en 2019 par l’autorité de régulation en amont du Nigeria, récemment rebaptisée Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission.

« À l’heure actuelle, aucun décès n’a été signalé, mais nous pouvons confirmer qu’il y avait 10 hommes d’équipage à bord du navire avant l’incident et que nous menons des enquêtes prioritaires concernant leur sécurité », a déclaré Ikemefuna Okafor, directeur général de SEPCOL, dans le communiqué. M. Okafor a indiqué que des enquêtes étaient en cours pour déterminer la cause de l’explosion, tandis que des tentatives étaient faites pour contenir la situation avec l’aide des communautés locales et de la compagnie pétrolière américaine Chevron (CVX.N), qui possède une installation à proximité.

Le Trinity Spirit est la principale installation de production du bloc OML 108, qui couvre une zone de 750 km carrés (290 miles carrés) d’eau au large du delta du Niger, allant d’une profondeur de 30 mètres à 213 mètres, indique le site Web de SEPCOL.