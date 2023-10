« Un match médiocre et décevant », Gernot Rohr après Madagascar-Bénin

-Publicité-

Le sélectionneur du Bénin, Gernot Rohr, a réagi à la défaite face à Madagascar (2-1) mardi au Maroc, en amical. Et le coach des Guépards a reconnu que son équipe a des lacunes, qu’il va falloir corriger avant les débuts des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Gros test pour le Bénin qui démarre en novembre prochain les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, la tournée marocaine des Guépards, dans le cadre de la trêve internationale d’octobre, n’a pas accouché des résultats escomptés. Opposée à ses anciens adversaires, la team Bénin sort de cette journée FIFA avec un bilan mitigé. Si les Béninois ont arraché le nul face à la Sierra Leone (1-1), la bande à Jodel Dossou n’a pas empêché la défaite contre Madagascar (1-2) pour sa deuxième sortie.

Pourtant bien entré dans le jeu, avec l’ouverture du score signée Andreas Hountondji dans les toutes premières minutes de la partie, les visiteurs ne conserveront cependant pas bien longtemps ce court avantage. Aidés par les ratés de Jodel Dossou et les bourdes de Marcel Dandjinou, préféré à Saturnin Allagbé dans les cages, les Bareas ont égalisé avant d’arracher la victoire, sur une frappe lointaine à rebond de Jean Yves Razafindrakoto.

Une rencontre qui a bien évidemment fait réagir le sélectionneur Gernot Rohr. Face aux journalistes, le technicien franco-allemand a regretté les erreurs pourtant évitables, qui a coûté sa première victoire à son équipe même s’il a tiré beaucoup d’enseignements de cette tournée dans le Maghreb.

« (…) Il y a eu un bon premier match avec un résultat satisfaisant contre une équipe de Sierra Leone très très agressive. Puis, il y a eu un deuxième match médiocre et décevant malgré le bon début. Nous avons vu beaucoup de choses, on voulait voir le deuxième gardien faire aussi un match, malheureusement sur le second but, il a fait une erreur, mais les matchs amicaux sont faits aussi pour tester les joueurs et voir comment ils se comportent« , a confié Gernot Rohr dans une interview relayée par Mega Sports.

- Publicité-

Pour le coach des Guépards, le peu de compétition dans les jambes de ses joueurs, surtout en ce début de saison, a en partie joué en défaveur de ses poulains. « On a fait un super début de match dans la deuxième rencontre, il y avait une balle de 2-0 avec un face-à-face manqué, après petit à petit l’équipe a baissé de pied. Je pense que trop de joueurs manquent de compétition, ne jouent pas dans leurs clubs. Il y a le championnat local qui n’a pas encore repris, et les cinq joueurs locaux que j’ai sélectionnés n’étaient pas non plus dans le rythme« , a regretté l’entraineur de 70 ans.