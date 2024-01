« Un match compliqué nous attend contre le Sénégal », Castelletto après Cameroun 1-1 Guinée

-Publicité-

En zone mixte après le nul face à la Guinée (1-1) en première journée du groupe C, Jean-Charles Castelletto s’est déjà projeté sur la prochaine sortie du Cameroun face au Sénégal. Et le défenseur central assure que les siens vont tout donner pour arracher leur première victoire à la CAN 2023.

Favori pour le sacre suprême, le Cameroun n’a pas débuté la CAN 2023 sur un bon pied. Les Lions Indomptables ont été accrochés par la Guinée pour leur première sortie dans le groupe C. Pourtant en supériorité numérique, les poulains du sélectionneur Rigobert Song ont été contraints au score de parité (1-1) au coup de sifflet final. Un faux pas des Camerounais, menés pendant la première mi-temps.

De quoi décevoir Jean-Charles Castelletto en zone mixte après le match. Face à la presse, le défenseur central a regretté ce résultat qui aurait pu mettre les siens dans de bonnes dispositions avant le choc contre le Sénégal lors de la deuxième journée dans cette poule relevée.

« On a la chance de revenir à la mi-temps mais on n’a pas réussi à avoir le but qui nous offrait la victoire. On a un match compliqué qui nous attend contre le Sénégal mais on croit qu’on fera de bonnes choses», a-t-il déclaré dans des propos relayés par Africa Top Sport.

Les Lions Indomptables vont affronter leurs homologues de la Téranga, vendredi prochain au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Une finale avant l’heure entre les champions d’Afrique en titre, en tête de leur groupe après leur démonstration de force contre la Gambie (3-0), et une équipe camerounaise qui peine à convaincre.

Mais Jean-Charles Castelletto reste confiant pour ce match, décisif pour les siens dans cette compétition africaine. « Écoutez, on est sortis de deux situations plus difficiles. Je me rappelle contre l’Algérie (en éliminatoires de la Coupe du monde 2022, ndlr) on l’a fait. Le foot est comme ça. On croit en nous et on sait qu’on est capable de faire plein de choses», a-t-il conclu.